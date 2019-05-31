Истории, заставляющие поверить в реинкарнацию

Маленькая британка Оливия как-то во время прогулки с матерью заявила, что сейчас 7 вечера 1787 года. В другой раз она сообщила родственникам, что прежде её звали Дейзи Робинсон и у неё были другие родители. Двухлетняя Оливия часто рассказывала истории из прошлого, называла любимой песню, которая действительно была модной в 18 веке, описала вещи, которые тогда существовали, но которые она никак не могла видеть в настоящей жизни, и приводила факты из прошлого, незнакомые даже многим взрослым. А чуть позже Оливия рассказала, как она умерла в тридцатилетнем возрасте. Родители малышки всерьёз задумались о том, что их дочь действительно живёт не первую жизнь.