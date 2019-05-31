Почему Мавроди умер как нищий

В 1994 году Сергей Мавроди поздравил россиян с Новым годом на одном из федеральных телеканалов. Двадцать четыре года спустя, в 2018 году, ему стало плохо на автобусной остановке в Москве, случайный прохожий вызвал ему "скорую", и он скончалсяч в одиночестве в 67-ой больнице. Его брат запретил хоронить его рядом с родителями. Он был похоронен за счет бывших вкладчиков той самой финансовой пирамиды "МММ", которая разрушила столько судеб.

"МММ": начало

Акции АО «МММ» поступили в продажу 1 февраля 1994 года. Название кооператива "МММ" — это первые буквы фамилий братьев Сергея и Вячеслава Мавроди и жены Вячеслава Ольги Мельниковой.

Акции "МММ" агрессивно рекламировались по телевизору. Реклама сделала свое дело: в надежде быстро разбогатеть население стало покупать акции "МММ" на огромные суммы. Известен случай, когда супружеская пара, продав во Владивостоке квартиру, собиралась переехать в Калининград. Проездом через Москву они попали под влияние рекламы и вложили все свои деньги в "МММ", надеясь получить вдвое большую сумму. Поскольку это произошло незадолго до остановки работы компании, деньги пропали.

Иррациональная любовь

Хотя Мавроди презирал людей, для своих вкладчиков он остался человеком, обеспечившим тем самые яркие эмоции в жизни. Это вызвало с их стороны своеобразную привязанность.

Тюрьма, Госдума и снова тюрьма

В середине 1994 года Мавроди посадили в тюрьму за неуплату налогов, однако почти сразу же выпустили, поскольку вкладчики "МММ" обеспечили его избрание в Госдуму и депутатскую неприкосновенность. В 1997-ом году "МММ" официально была признана банкротом. Мавроди стал скрываться: засел в съемной квартире с личной охраной и не выходил из дома до 2003 года.

В 2007 году Сергея Мавроди признали виновным в мошенничестве и отправили в тюрьму на 4 с половиной года. В 2011 году Мавроди попытался запустить "МММ-2", однако повторить успех 1994 года ему не удалось.

Пропавшая наличка

Сам Мавроди утверждал, что деньги "МММ" хранились в виде налички и были все до копейки вывезены спецслужбами. Для этого силовикам якобы потребовалось 17 самосвалов. Документальных подтверждений этого утверждения нет. Если верить его уголовному делу, в 1995 году за два дня он снял со счетов своих компаний через «Национальный пенсионный банк» 145 млрд рублей наличными. Это 30 тонн общего веса, и эта сумма пропала бесследно.

Группа анонимных вкладчиков

Как считают экономисты, на "МММ" удалось заработать той группе вкладчиков, которая успела вывести деньги вместе с процентами незадолго до закрытия офисов компании. Кто именно они были и являлся ли Мавроди главным кукловодом или марионеткой в их руках, осталось неизвестным. Известно, что официальный доход Мавроди в год его смерти составлял около 15 тыс. рублей в месяц. Столько ему платил за экономические консультации некий бизнесмен.