Был ли на самом деле у Ленина брат-близнец

О том, что 22 апреля праздновал свой день рождения вождь революции Владимир Ленин, было известно в СССР даже детям с самого нежного возраста. Да и биографию Владимира Ильича помнили, кажется, все наизусть. Но несколько лет назад в Сети появилось сообщение о том, что 22 апреля 1870 года в семье Ульяновых родился не один мальчик, а на свет появились близнецы. На просторах интернета даже появились фотографии, на которых были изображены два одинаковых мальчика, а затем и мужчины.

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Многие источники тогда рассказали о жизни брата Владимира Ильича, Сергея Ульянова . Говорилось о том, что в детстве он был более мягким и послушным, нежели его брат-близнец, возмужав, совсем не интересовался политикой, был вегетарианцем и уехал жить в Уфимскую губернию, где женился на местной красавице по имени Зухра.

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Сергей Ульянов, согласно сообщениям СМИ, стал предпринимателем, сумел сколотить неплохой капитал на продаже воска и часто помогал Владимиру деньгами, а после революции стал верным союзником брата-близнеца.

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Но почему же о Сергее Ульянове до некоторых пор не было ничего известно? На это нашелся ответ: после того, как Владимир Ленин скончался, а к власти пришел Иосиф Сталин, близнец Ленина предпочел уехать за границу. А Сталин, в свою очередь, постарался «подчистить» биографию Владимира Ильича, лишив того брата-близнеца. Рассказывали, что Сергей Ульянов много путешествовал, последние годы жизни жил на Кубе, куда его пригласил лично Фидель Кастро . Скончался в 1965 году в возрасте 95 лет.

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Рассказ о близнеце Владимира Ленина произвел сенсацию. Правда, ненадолго: легенда о близнецах была разрушена практически сразу. И сделал это тот же человек, что и придумал ее. Альтернативную биографию придумал художник Ринат Волигамски, он же и изготовил все фотографии «близнецов», быстро распространившиеся в Сети.

Волигамски создал целый фотоальбом семейства Ульяновых, помог ему в этом, конечно же, фотошоп. К сожалению (или к счастью?), история о близнеце Владимира Ленина оказалась фейком.