Японец по ошибке провел в камере смертников 46 лет

В 2011 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, дольше всех в мире ожидающий исполнения смертного приговора

Ивао Хакамада родился в Японии в 1936 году. Ивао профессионально занимался боксом в 1959-1961, а после завершения карьеры работал в пищевой промышленности.

В июне 1966 года мужчина помогал тушить пожар в доме одного из руководителей фабрики, на которой работал. Когда пламя потухло, в доме были обнаружены четыре тела — хозяин дома, жена и двое детей.

Они скончались от ножевых ранений. Кроме того, из дома были похищены деньги — около 200 тысяч иен (примерно 550 долларов США). В августе Хакамада был арестован по обвинению в убийстве четырех человек. В сентябре 1968 года окружной суд в Сидзуоке приговорил его к смертной казни через повешение.

Мужчина провел в тюрьме 46 лет, все это время ожидая исполнения смертного приговора.

Anews

В 2007 году один из трех судей, вынесших смертный приговор Хакамаде, выразил заключенному поддержку и заявил, что всегда верил в его невиновность.

В марте 2012 года у Хакамады были взяты образцы крови для проведения более точного анализа ДНК, чтобы сравнить с образцом крови, найденной на месте преступления. Через два года суд признал, что эти образцы не совпадают.

На тот момент мужчина провел в тюрьме уже 46 лет — ему было 78 лет.

В марте 2014 года суд города Сидзуока признал, что ДНК Хакамады не совпадает с генетическим материалом крови, обнаруженной на месте преступления, и освободил мужчину. Ивао был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, дольше всех в мире ожидающий исполнения смертного приговора. Сейчас мужчине уже 83 года.