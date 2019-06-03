Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы профессии с наибольшим числом безработных 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: RT на русском
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Далее идёт сфера «обрабатывающие производства» — 434 тыс. человек, затем «строительство» — 282 тыс. человек, «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство — 275 тыс. безработных, „транспортировка и хранение“ — 216 тыс.
Меньше всего безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек.
Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.
RT на русском: последние новости
В Ространснадзоре пояснили, какие именно аккумуляторы нельзя провозить в самолёте Бауэр попрощался с фанатами «Рубина» 175 лет со дня рождения художника Василия Поленова
Люди , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки2
Масон и иллюзионист: кем был граф Калиостро
Загадочные города-призраки, разбросанные по миру
Самое длительное похищение человека в 21 веке
Опубликован оригинал пакта Молотова — Риббентропа48
Видео
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
12:33
Секреты, которые охраняет ЦРУ
Истории
01:08
Первую съемку солнечного затмения выложили в Сеть
Вещи
Безумные теории конспирологов, в которые верят
Истории
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
02:55
Таинственные шифры, которые так и не разгадали
Истории
10:05
Истории, заставляющие поверить в реинкарнацию
Люди
02:37
Бизнес-леди превратилась в русалку
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение