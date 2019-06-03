Скончался последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле в возрасте 96 лет ушел из жизни последний из выживших узников нацистского концлагеря в Польше Семен Розенфельд. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

Семен Розенфельд, пленный красноармеец, вместе с другими узниками принял участие в одном из двух (наряду с восстанием заключенных в августе 1943 года в нацистском лагере смерти в Треблинке) успешных лагерных восстаний в истории Второй мировой войны.

В результате восстания 14 октября 1943 года на свободу вырвалась большая часть узников концлагеря «Собибор». Возглавлял мятеж советский офицер Александр Печерский

Прощание с героем войны состоится в израильском поселке Бней Аиш, в котором Семен Розенфельд жил в последние годы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина.