Крепостные гении: великие люди, родившиеся в неволе

Любой талант нуждается в огранке — в образовании, поэтому неудивительно, что большинство выдающихся людей прошлого принадлежали к дворянскому сословию. Но во все времена есть исключения. Эти люди родились крепостными, однако дар и трудолюбие помогли им стать свободными людьми.

Орест Кипренский

Мастер русского портрета писал Пушкина, Жуковского, Батюшкова и целой плеяды русской аристократии. Еего кисти принадлежит и знаменитая «Бедная Лиза». Орест был незаконнорожденным сыном помещика Дьяконова, которого записали как сына крепостного Адама Швальбе. Он получил отчество приемного отца, а фамилию связывали с прозвищем богини любви Афродиты — Киприда. По другой версии, Ореста крестили в Копорье, и первоначально его фамилия была Копорский. Отец-помещик дал сыну вольную в шесть лет и обеспечил образование в Петербургской Академии художеств. Кипренский стал одним из первых знаменитых портретистов начала XIX века.

Василий Тропинин

А вот другому живописцу, также знаменитому своими портретами, не так быстро удалось стать свободным человеком. Василий Тропинин родился крепостным графа Миниха, но затем стал собственностью семьи Морковых. Граф Морков отправил его в Петербург, чтобы тот стал кондитером. Но Василий тайно посещал лекции в Академии художеств. Кузен Моркова убедил брата дать крепостному шанс. Уже его первые работы принесли ему успех, но даже после уговоров президента Академии графа Строганова Морков откажется дать вольную художнику.

Тропинин. Автопортрет

Василий Тропинин станет классиком романтического портрета, и при этом много лет будет личным слугой, художником и архитектором Моркова. В обществе требовали от графа освободить талантливого живописца. Известен даже случай, когда проигравшему в карты графу Моркову предложили вместо выплаты долга дать вольную Тропинину, но тот отказался. Лишь в 47 лет Василий Тропинин был освобожден — в качестве пасхального подарка барина. Однако жена и сын художника еще 5 лет были крепостными графа.

Андрей Воронихин

Русский архитектор и один из основатель русского ампира родился крепостным графа Строганова, президента Академии художеств. Граф оплатил образование талантливого слуги у архитекторов Баженова и Казакова. Воронихин занимался перестройкой дворцов и усадеб своего хозяина, а в 26 лет получил вольную грамоту. Символично, что именно бывший крепостной подарил Петербургу его самое великолепное украшение — Казанский собор.

Неизвестный художник. Портрет А. Воронихина

Михаил Щепкин

Великий русский актер был крепостным графа Волькенштейна, который увлекался домашними театральными постановками. Там он впервые вышел на сцену. Граф оплатил его образование в Курском народном училище и позволил поступить на службу в профессиональную труппу. Но даже несмотря на то, что Щепкин сокро становится королем русской сцены, граф не спешил давать ему вольную. Деньги на выкуп актера и сего семьи собрали его поклонники по всей России, и только в 34 года Щепкин стал свободным.

Тарас Шевченко

Украинский классик родился крепостным помещика Энгельгардта. Заметив способности слуги к живописи, барин отправил Шевченко учиться в Петербург, где его талант заметили Брюллов, Венецианов и Жуковский. Они же попытались уговорить Энгельгардта освободить Шевченко, но помещик отказался продавать его, желая выручить как можно дольше. Тогда Брюллов написал портрет Жуковского, который был продан во время лотереи в Аничковом дворце. За эти деньги Шевченко обрел свободу. Вскоре он занялся поэзией, однако живопись не оставил до конца жизни.

Семен Бадаев

Русский металлург, открывший новый способ создания высококачественной стали, не имевший аналогов во всем мире, был крепостным подпоручика Рогозина. Опыты литейщика-самоучки оценило даже царское правительство, которое и выкупило металлурга за три тысячи рублей. Он работал на лучшем заводе страны — Камско-Воткинском — и получил офицерский чин. А в России появилась сталь, приблизившая промышленный переворот в стране.