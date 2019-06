«Это был шок, мурашки и глаза на мокром месте» 

«Лишний билетик начинали спрашивать уже на станции метро. Затем страждущие стояли перед входом на эскалатор, при выходе на улицу, в подземном переходе. А уж просторная площадка возле "Олимпийского" и вовсе кишела молодежью, ищущей возможности попасть на столь желанный концерт. Признаться, от увиденного я впал в уныние. Мама дорогая! Сколько тут таких же умных, как и я. Самые нестойкие покупали билеты у перекупщиков за бешенные деньги, но большинство были лишены такой возможности», — вспоминает один из тех, кто смог попасть на концерт.

«Люди стояли довольно плотно уже на платформе "Проспект мира" — спрашивали лишние билеты. У эскалатора, в вестибюле, в подземном переходе — до самого Олимпийского. Толпы людей в надежде попасть на концерт, все без шансов. Некоторые стояли с плакатиками. Какой-то хиппи сообщал, что приехал на концерт из Владивостока и купит билет за любую сумму. Можно было продать билет за двести, триста рублей. Перекупщики — это была каста обеспеченных людей», — делится другой очевидец.

Такого тут еще не было: плачущих людей, криков «Мы ждали вас всю жизнь!», пролетающей из одного конца зала в другой огромной кровати во время исполнения одной из песен с альбома A Momentary Lapse of Reason до парящей под потолком невероятных размеров свиньи, из глаз которой выбивались красные лазерные лучи во время песни с альбома Animals.

«Да, после этого были сотни концертов и в «Олимпийском», и на других площадках, и работали эти концерты, возможно, куда более важные артисты. Да, Pink Floyd давно уже не существует, и шоу ненормального Уотерса, возможно, превосходит то шоу его бывших коллег. Вот только тот концерт Pink Floyd в "Олимпийском" был для меня первым настоящим "фирменным" концертом и, пожалуй, самым важным», — напишет много позже известный музыкальный критик Алексей Певчев.

Концерт стал выходом в иной мир, в открытый космос, прикосновением к чему-то настолько нездешнему, что это не умещалось в голове.

«В Москву прилетели инопланетяне. На космическом корабле под названием Pink Floyd. Вся та подростковая любовь к чему-то запредельному, что не было ни малейшей надежды ощутить наяву, вдруг обрела конкретные очертания в виде пяти концертов в "Олимпийском". Для меня новые времена, некий водораздел, начались именно в ту неделю. Когда погас свет и заиграли длиннейший гениальный гитарно-клавишный опус, пошли мурашки по спине. А когда Гилмор пропел в его четвертой части "…shine on you crazy diamond", я заплакал. Возможно, это покажется смешным, но это был настоящий катарсис», — пишет другой очевидец тех событий.

«Флойды привезли с собой 50 (а может 150? — до фига, в общем) тонн аппаратуры. Вокруг Олимпийского стояли привезенные ими генераторы электричества, так что если бы во всей Москве исчез свет, концерт бы все равно состоялся. По залу летала свинья, светили лазеры, Мэйсон кидал в зал палочки, девицы четыре часа крутили бедрами. В первом ряду стояли солдаты, целая рота, которую привели на концерт. Под конец они бросали на сцену свои фуражки, а девицы напялили их на себя и так пели», — вспоминают другие.

«Pink Floyd играли Wish You Were Here, — вспоминает Певчев. — Это был звук непередаваемой красоты, мощи и силы. Кажется, впервые в концертной истории СССР группа работала на всю стадионную чашу. Мы сделали несколько шагов и поняли, что ходить мы разучились. Музыка, свет и картины лились отовсюду. Лазеры рассекали пространство, гитара Гилмора рассекала пространство между лазерами и оставалась здесь же, в объятиях голосов бэк-вокалисток. Только позже я узнал, что одной из вокалисток была сексапильная Сэм Браун — исполнительница единственной удачной песни Stop».