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В Сети раскрыли неожиданно прибыльные должности 

Lenta.ru 3 часа назад
Пользователи Reddit обсудили наиболее оплачиваемые должности, которые внезапно оказались прибыльными. Обсуждение получило более 40 тысяч лайков и 15 тысяч комментариев.
Комментатор под ником BenRS7 заметил, что сборщики мусора в Нью-Йорке получают около 112 тысяч долларов в год (около 7,3 миллиона рублей). «Солидная зарплата, учитывая, что вам даже не нужно образование», — заявил автор.
Ряд пользователей восхитились доходами стенографистов, которые получают примерно такую же зарплату. Они заметили, что достичь совершенства в этом деле сложно, как и получить сертификаты, однако диплом о высшем образовании сотрудникам не требуется. Юзер Enterprise Rent-A-Car подтвердил, что это именно так: сейчас он учится на таких курсах, и не может дождаться трудоустройства.
Многие комментаторы добавили, что еще большие зарплаты получают сотрудники строительной сферы: экскаваторщики или операторы кранов. По их признаниям, последние могут заработать до 200 тысяч долларов ежегодно (более 13 миллионов рублей). Рабочие высокой квалификации могут позволить себе даже роскошную недвижимость. Один из пользователей под ником Chairface_ признался, что ему удается совмещать эту работу с просмотром фильмов на Netflix.
Также своими высокими доходами похвастались грузчики, водители и сантехники. По их словам, они надолго обеспечили себя, вступив в профсоюз. Многие профессионалы замечали, что в целом работа может быть не очень доходной, но им ощутимо приплачивают за сверхурочную занятость.
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Люди , Видео , Netflix
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