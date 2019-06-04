Как выглядел Александр Пушкин на самом деле

На различных портретах культовый поэт выглядит совершенно по-разному. Так какому же изображению верить? На одних картинах Александр Сергеевич изображен молодым человеком с большими темными кудрями и выразительными глазами на выкате, пухлыми губами и налитыми щеками.

"Не канонический" Пушкин. Этюд Тропинина

На портретах других авторов Пушкин выглядит совсем иначе — вытянутое лицо, заостренное к подбородку, тонкий острый нос, глубоко посаженные глаза. Остаются неизменными лишь кудри.

Акварель Петра Соколова

Загадочная история последнего прижизненного портрета Пушкина

писал с натуры И. Линев

Считается, что эта работа и есть последний прижизненный портрет знаменитого поэта. Причем, долгое время оставалось загадкой само происхождение этой картины.

История эта практически детективная: в 1877 году в Музей при Александровском лицее зашел артист по фамилии Леонидов. Он держал в руках неприметный сверток, который решил отдать в дар музею. Картина долгое время простояла буквально в углу, никем не замеченная. Позже, когда на сверток все же обратили внимание и занялись его реставрацией, оказалось, что это неизвестный портрет Александра Сергеевича Пушкина. Он был написан в 1836 году, за несколько месяцев до гибели поэта.

Историки и пушкинисты смогли установить, что именно об этой картине идет речь в двух записках Василия Жуковского, которые тот писал Александру Сергеевичу:

«… завтра (в субботу) жду тебя также непременно к себе часу во втором поутру. У меня будет живописец, и ты должен с полчаса посидеть под пыткою его животворной кисти».

И еще одна:

«Не забудь, что ты у меня нынче в час будешь рисоваться. Если не найдешь меня, паче чаяния, дома, то найдешь у меня живописца. Прошу пожаловать».

Оказалось, что именно о Линеве шла речь как о загадочном живописце, который нарисовал, пожалуй, самый искренний, самый настоящий портрет знаменитого поэта.