Люди рассказали самые жуткие истории из своей жизни

Пользователи сети поделились случаями из своей жизни, которые сильно их напугали. Об этом они рассказали на Reddit в треде, набравшем больше двух тысяч комментариев.

Больше всего ситуаций было связано с попыткой взлома дома. Potroast1251 вспомнил, как однажды проснулся, услышав звук открываемой кем-то двери. Он плохо видел, но различил на пороге мужчину, который тут же убежал. Позже пользователь обнаружил, что телефонный кабель был обрезан. Похожая история произошла с Markie719. Он ложился спать, когда услышал, как медленно поворачивается дверная ручка. Юзер громко сказал «Эй!», и ручка повернулась в обратную сторону, а за дверью раздался звук удаляющихся шагов.

Некоторые приводили в пример случаи с незнакомцами, которые могли причинить им вред. По словам hotairballoons, одна из его бывших коллег в 17 лет хотела пойти на свидание с показавшимся ей привлекательным мужчиной, однако мать была против и запретила дочери встречаться. Спустя некоторое время девушка узнала лицо мужчины в новостях, им оказался серийный убийца Тед Банди.

Flawlessfear вспомнил историю из детства, когда его напугала сестра. Он спал с ней в одной кровати, а когда вышел в туалет, услышал ее крик. Вернувшись, юзер увидел, что она уже улыбается и вскоре снова заснула. Он пояснил, что лег и ощущал, что девочка спала рядом. Однако по рассказам сестры, она ушла спать к родителям, как только закричала от страха, увидев тень. Пользователь не смог найти рационального объяснения своим воспоминаниям, кроме того, что это мог быть сонный паралич.

Привести в ужас могут даже надписи на печеньях с предсказаниями. По словам pragnar, на попавшейся ему бумажке было написано: «Помни, мы за тобой всегда следим». Другого юзера взволновал человек в соседней туалетной кабинке. Он внезапно просунул голову снизу и просто смотрел за ним,. Пользователь посчитал самым правильным решением поскорее выйти из уборной.