Что стало с капиталами Довганя

В 1990-е годы предприниматель Владимир Довгань стал одной из знаковых фигур в российском обществе. Его знали практически все, однако в какой-то момент он пропал из поля зрения. Выясняем, где он сейчас, чем занимается и что стало с его состоянием.

Владимир Довгань родился в Амурской области, папа работал машинистом-железнодорожником, а мама — продавцом. Когда сыну исполнилось 4 года, они переехали в Тольятти. В школе Владимир занимался спортом и был таким активным ребенком, что не всем учителям это нравилось.

Первый бизнес Довгань организовал после армии, вместе с другом они открыли клуб восточных единоборств "Будо". Параллельно он успевал учиться в институте, работать на заводе, а еще разрабатывать с друзьями собственную линию по производству чипсов.

Денег не хватало, и Довгань решил написать книгу, чтобы заработать. Это был учебник по каратэ, который вышел тиражом 40 тысяч экземпляров. Чтобы распродать огромный тираж, Довгань взял кредит на рекламу. Для этого ему пришлось взять кредит под залог квартиры и машины. Тираж был распродан через месяц.

В начале 1990-х годов Вадимир Довгань основал сеть пекарен "Дока-хлеб" и "Дока-пицца". Денег на развитие опять не хватало, на этот раз предприниматель решил выпустить акции, рекламу которых также запустил на ТВ. В конце концов акции рухнули, но Довгань придумал новый бизнес.

Под маркой торгового дома "Довгань" выпускались водка, пиво, сигареты и бакалея. Кстати, это Владимир Довгань подсказал Коркунову использовать свое имя для бренда. Дела шли успешно, но кризис 1998 года перечеркнул все, предприниматель потерял 20 миллионов долларов. В тоже время он продвигал свою партию, но в 2000 году ее деятельность прекратилась.

В 1999 году Владимир Довгань начал новый бизнес — сетевая компания "Эдельстар", которая просуществовала до 2011 года, пока она не перешла другой сетевой компании по продаже косметики "Фаберлик".

Сейчас Владимир Довгань возглавляет "Академию победителей", читает лекции, ведет мастер-классы и пишет книги, в которых рассказывает, как добиться успеха и начать бизнес с нуля. А еще он взял фамилию Счастливый и ни о чем не жалеет.