Зачем Гитлер сделал Аргентину своей неофициальной колонией

Германия с начала ХХ века обратила свой взор на Латинскую Америку, и особое внимание уделялось Аргентине с её многочисленными немецкими колониями. Поселенцы из Германии активно занимались сельским хозяйством, промышленностью и торговлей. Главным проводником немецких интересов в Аргентине до Первой мировой войны стал руководитель разведки полковник Вальтер Николаи, организовавший в стране агентурную сеть.

С приходом к власти нацистов морской офицер Вильгельм Канарис (будущий руководитель разведки и контрразведки рейха) расширил влияние Берлина не только в Аргентине, но и в Чили и Бразилии. Именно в Буэнос-Айрес в виде инвестиций и банковских переводов утекали проценты от работающих в Германии государственных предприятий. Это говорит и о прозорливости нацистских руководителей, которые ещё до краха рейха начали экономическую экспансию Южной Америки.

Берлин подписал с Буэнос-Айресом ряд договоров о поставке пшеницы и мяса, возможности захода военных кораблей рейха в аргентинские порты (даже в военное время) и увеличении потока немецких колонистов.

Шпионские игры

В архивах сохранились директивы абвера, направленные аргентинским резидентам, в которых постоянно упоминалось о необходимости активнее внедряться в экономику, расширять сеть агентуры, готовить базы на случай поражения рейха. Для шпионской работы в Аргентине немцы не жалели ни усилий, ни денег. В Латинской Америке действовали агенты, имена которых не выяснены и сегодня. Известно, что под одним из номеров был опытный разведчик, действовавший под видом владельца завода. Агент № 7480, который был специалистом в проведении диверсий, скрывался в представительстве заводов Хейнкеля. А другой шпион имел прикрытие в бюро транспортного агентства «Феррокарилес Алеманес», расположенного в столице страны.

Агент Арнольд Иоганнес завербовал старшего офицера аргентинской армии Хуана Перона . Военный рассчитывал при помощи влиятельных немцев сделать карьеру и не прогадал. В 1946 году Перон займёт президентский пост, и при нём Аргентина превратится в надёжную тихую бухту для нацистских преступников и их капиталов.

Важным инструментом влияния стала «Заграничная немецкая лига», возглавляемая Вальтером Гизи и представляющая интересы германского землячества. Неофициально она, практически не скрываясь, проводила деятельность, выгодную Берлину. Такой же политики придерживался посол Германии барон Эдмунд фон Терман.

Успехи нацисткой политики

Во время Второй мировой войны при полном попустительстве правительства Аргентина стала финансовой колонией рейха. Немцы полностью контролировали тяжёлую промышленность страны и ряд отраслей по переработке сельхозпродукции.

Гражданская авиакомпания «Аэропоста Аргентина» стала дочерним предприятием германской «Люфтганзы» . Её возглавляли берлинские директора, аргентинские самолёты пилотировали немецкие пилоты и обслуживали немецкие механики. Через акции нацисты контролировали основные газеты Буэнос-Айреса, которые печатали выгодные им статьи.

«Германское трансокеанское общество», которое занималось перевозкой через океан пассажиров и грузов, поддерживало контакт с курсировавшими у берегов Южной Америки немецкими подводными лодками. Эта структура обеспечивала субмаринам скрытые базы и снабжала их всем необходимым для ведения подводной войны.

Плата за лояльность

В 1943 году после переворота (не без участия нацистов) власть в Аргентине перешла к профашистской группе офицеров, которую возглавлял давний агент рейха Хуан Перон. Гитлер сказал Гиммлеру: «Следовало бы удовлетворить все амбиции герра Перона и дать ему верховную власть в государстве. Думаю, он это заслужил. А в ответ пусть решит ряд наших проблем». Став президентом, Перон позволил немцам прикупить аргентинские области рядом с Боливией и после войны создать там поселения, фактически независимые от центральной власти.

По данным исследователей, за 1940-1945 годы нацисты организовали в одной только Аргентине до 100 фиктивных компаний, через которые они вывели из Европы часть золотого запаса рейха и огромные суммы денег. Успех операции обеспечила лояльность аргентинского правительства и других стран Латинской Америки. Конечно, всё это они делали не бесплатно. К 1945 году золотой запас Аргентины вырос с 346 до 1 170 тонн, а Бразилии — с 50 до 364 тонн. Таким образом, Борман расплатился за молчание и свою спокойную жизнь.