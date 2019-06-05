Брачный ультиматум Эйнштейна

В этом году празднуется 140-летие Альберта Эйнштейна . Мы решили рассказать, каким своеобразным человеком был ученый в любви и кто стоял за его трудами, обеспечивая его быт и помогая в расчетах.

Письма Альберта Эйнштейна долго хранились у родственников, поэтому некоторые подробности биографии гениального ученого стали известны лишь недавно. В частности, приемная дочь Эйнштейна Марго передала почти 3500 писем отчима в дар Еврейскому университету в Иерусалиме с условием не обнародовать их, пока не пройдет 20 лет после ее смерти. Они были обнародованы лишь в 2006 году. Некоторые документы ученого то и дело всплывают на торгах и продаются за баснословные деньги. Благодаря этим личным документам можно узнать много нового об авторе теории относительности.

«Я потерял разум!»

Сербская девушка Милева Марич и Альберт Эйнштейн познакомились в Цюрихе, где они оба учились в Цюрихском политехническом институте. В 1896 году девушка начала учебу и стала одной из первых в мире женщин, получивших фундаментальные знания по математике и физике. Забавно, что по физике у них с будущим гением была одна и та же оценка: 5,05 (по шкале от 1 до 6).

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Эйнштейн был полон чувств и бурно выражал их в письмах, порой настолько длинных, что Милева даже подшучивала над ним.

«Я потерял разум, умираю, пылаю от любви и желания. Подушка, на которой ты спишь, во сто крат счастливее моего сердца! Ты приходишь ко мне ночью, но, к сожалению, только во сне…

— писал Эйнштейн в 1901 году

«Как же мне повезло, что я обнаружил в тебе равноценное существо, столь же энергичное и самостоятельное, как я!» — восхищался он в том же году

На пылкие послания Милева отвечала порой саркастично:

«Прошло уже немало времени с тех пор, как я получила твое письмо, и я бы сразу ответила и поблагодарила тебя за то, что ты пожертвовал четырьмя длинными страницами, и рассказала бы о той радости, которую ты доставил мне во время нашей совместной поездки, но ты просил, чтобы я написала тебе, когда мне станет скучно. И я очень послушна: я ждала, ждала, когда наступит скука; но до сих пор мое ожидание было напрасным».

Потерянная дочь Эйнштейна

Отношения возлюбленных не были безоблачными. Милева быстро забеременела, и ей пришлось оставить научные амбиции, а родители Эйнштейна были категорически против брака, поскольку девушка была православной славянкой, а не еврейкой, к тому же она была старше Альберта на четыре года. Первого ребенка, дочь Лизерль 1902 года рождения, Марич родила втайне и оставила родителям. О судьбе девочки ничего толком неизвестно. Одни историки считают, что она умерла в раннем возрасте от скарлатины, другие — что была передана на удочерение. О том, что этот ребенок был, мир узнал совсем недавно — из обнародованных писем ученого.

Так или иначе влюбленные все же поженились в 1903 году. Вскоре у них родилось два сына: Ганс в 1904 году и Эдуард в 1910-м. Младший из них впоследствии заболел шизофренией и окончил жизнь в психиатрической клинике.

Отказавшись от собственных научных амбиций, Милева стала помощницей мужа в его научной работе: днем нянчила детей и обслуживала его быт, а вечерами засиживалась за тетрадями, изучая математические уравнения Эйнштейна. Первый трактат по теории относительности они готовили вместе. Милева верила в способности своего мужа и всегда ставила его интересы выше своих собственных. Однако после этой продуктивной совместной работы и ее публикации брак стал разрушаться от банальной причины: Альберт Эйнштейн был влюбчив. С 1912 года он вел тайную переписку со своей кузиной Эльзой, которая впоследствии стала его второй женой. У него были и другие увлечения: исследователи его писем до сих пор не могут разобраться в инициалах всех возлюбленных, которых он называл одной буквой.

Условия Альберта Эйнштейна

Чем напряженнее становилась научная работа Эйнштейна, тем сильнее обострялись отношения в семье. В 1913 году коллеги Эйнштейна, немецкие физики Макс Планк и Вальтер Нернст, попросили его приехать в Берлин. Милева была против переезда, но все же последовала за мужем. Вскоре Эйнштейн выставил супруге целый список требований для дальнейшего сохранения брака.

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«А. Ты должна заботиться о том: 1) чтобы моя одежда и белье были аккуратно сложены; 2) чтобы я должным образом питался три раза в день в своей комнате; 3) чтобы моя спальня и кабинет всегда находились в полном порядке, в особенности чтобы мой письменный стол был только в моем распоряжении.

Б. Ты отказываешься от всех личных взаимоотношений со мной, за исключением тех, которые необходимы для соблюдения приличий в обществе. В особенности ты отказываешься от следующих притязаний: 1) чтобы я сидел при тебе дома; 2) чтобы я выходил вместе с тобой или путешествовал.

C. В общении со мной ты обязуешься соблюдать следующие пункты: 1) ты не ожидаешь от меня ласк и не упрекаешь меня за это; 2) ты прекращаешь немедленно все разговоры со мной, когда я об этом прошу; 3) ты покидаешь мой рабочий кабинет немедленно и без возражений, если я об этом прошу.

Ты обязуешься ни словами, ни действиями не унижать меня в глазах детей».

Нобелевская премия в качестве алиментов

Вскоре после этого ультиматума Милева вернулась в Цюрих с сыновьями, и брак, оставаясь фиктивным в течение пяти лет, завершился разводом в 1919 году по настоянию Эйнштейна. В качестве отступных женщина попросила отдать будущую Нобелевскую премию детям — она не сомневалась, что ученый ее получит. Эйнштейн получил Нобелевскую премию в 1921 году и выполнил условия договора. На эти деньги в Цюрихе было приобретено три дома: один для Милевы с сыновьями и два в качестве инвестиции.

«Брак — это неудачная попытка сделать одно случайное совпадение чем-то долговечным»,

— сетовал Эйнштейн впоследствии

Впрочем, во втором браке со своей двоюродной сестрой Эльзой он был счастлив и очень любил ее дочерей Илзу и Марго. Милева Марич тяжело переживала развод, страдала от депрессии и ходила по психоаналитикам. До конца жизни она заботилась об общем сыне-шизофренике. В 2011 году сложные отношения Марич и Эйнштейна легли в основу сербского мюзикла «Милева».

Существует версия о том, что Милева Марич является соавтором теории относительности Эйнштейна. Хотя никаких документальных доказательств этому факту нет, но это вполне могло быть, ведь во время совместной жизни Милева была правой рукой своего гениального мужа. И возможно, поэтому она чувствовала себя вправе попросить у Эйнштейна его Нобелевскую премию.