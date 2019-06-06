Бульбозавр из Бразилии: бывший наркоман делает себе инъекции масла

Часто люди меняют что-то во внешности, когда хотят перемен в жизни. Бразилец Валдир Сегато (Valdir Segato) настолько увлекся этим процессом, что превратился из тощего наркомана в настоящего Халка. Он стал заниматься бодибилдингом, а чтобы достичь большего эффекта, вводит в свои бицепсы инъекции масла, несмотря на то, что это очень рискованно для здоровья и жизни. В результате мужчина превратился в настоящую гору псевдомышц.

Читайте дальше, к чему могут привести эксперименты с опасными инъекциями, и почему бодибилдер продолжает их делать, несмотря на риск. Бразильский бодибилдер рискует жизнью, делая инъекции масла в свои бицепсы, чтобы увеличить их объем до 58 сантиметров.

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Валдиру Сегато — чуть больше 50-ти. Он вводит инъекции синтола уже несколько лет, несмотря на опасность возникновения инфарктов и инфекций. Все это мужчина делает ради того, чтобы достичь огромных бицепсов, а также объемных грудных и спинных мышц.

Сегато из Сан-Пауло вдохновляется внешностью Арнольда Шварценеггера и придуманных персонажей наподобие Халка. Он гордится тем, что на улицах его называют «монстром».

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Три года назад врачи предупредили бодибилдера, что его увлечение синтолом может привести к ампутации рук. Разрушение нервов, обезображивание мышц и даже летальный исход — то, что реально грозит Халку в человеческом облике.

Валдир работает на стройке, и ему нравится, когда люди называют его «Халком» и «Шварценеггером». Он уже увеличил свои бицепсы в два раза, но хочет сделать их еще больше.

Бодибилдер с гордостью публикует свои фотографии и видео в Инстаграме, где называет себя Valdir Synthol.

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В юности он был изможденным и худым наркоманом. В то время Сегато потерял половину своего веса и его прозвали «Тощий пес». Парню удалось завязать с наркотиками, он начал заниматься в спортзале.

Но результаты, которых ему удалось достичь, не были бы такими впечатляющими, если бы Валдир только занимался на тренажерах. Кто-то в спортзале предложил ему попробовать синтол, и он, будучи зависимым по натуре, пристрастился к нему.

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Синтол состоит из 85% масла (чаще сезамового), 7,5% лидокаина (обезболивающее) и 7,5% спирта, который используется для стерилизации смеси. Медики предупреждают, что вещество имеет много побочных эффектов: инъекции могут привести к разрушению нервов, эмболическому инсульту, легочной недостаточности, окклюзии легочной артерии, инфаркту миокарда, церебральному параличу и различным осложнениям, вызванным инфекциями.

Инъекции не делают Сегато сильнее, а только создают эффектный вид мышц. Несмотря на то что врачи предупреждали его о печальных последствиях три года назад, бодибилдер продолжает вводить вещество в свой организм. Его друзья обеспокоены этим, но Валдира не интересует их мнение. Он счастлив от того, что стал знаменитым, и эйфория от впечатляющего внешнего вида кружит ему голову, затуманивая все грустные мысли. Риск жизнью ради минутной славы — печальная реальность нашей жизни, и бульбозавр из Бразилии это подтверждает.