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На ком был «женат» Адам до появления Евы 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
«Сефер ха-Зо́гар» (еврейская «Книга сияния») была создана на основе различных источников около 150 года иудейским раввином Шимоном бен-Иохаи. К раввинской литературе она не относится, но некоторыми евреями считается священной и признается у каббалистов главной книгой. Одним из отличительных моментов ее содержания является рассказ о первой женщине Лилит.

Ева была не первой женой Адама

По «Сефер ха-Зо́гар», трактатам гностиков, арабским мифам, другим легендам и источникам, у Адама прежде Евы была другая жена по имени Лилит. Её Бог вылепил из глины, как и Адама. Лилит — это персонаж с очень сложной символикой, имеющей общие черты с древнейшим культом Великой Матери, которая представляет собой ночное демоническое существо, приносящее смерть. Возможно, её прототипом послужила индийская богиня Дурга, одна из жён Шивы, защищающая мировой порядок и разрушающая все, что мешает дальнейшему развитию. В этом случае прослеживается такая логическая цепочка: Лилит разрушила то, что тормозило Адама в его дальнейшем развитии и дала ему возможность начать новую жизнь с Евой.
Согласно еврейским источникам, Лилит была красивой, но непослушной женой, не пожелавшей делить ложе с Адамом. Она улетела от него. Яхве после жалоб Адама послал к непокорной жене трёх ангелов, чтобы они пригрозили ей смертью. Но Лилит заявила, что является равной Адаму посланницей Бога и вправе действовать по своему усмотрению. В более поздней демонологии она стала супругой Сатаны.
В мифологии Древней Месопотамии подобное имя носит ночная демоница, которая убивает детей и издевается над спящими мужчинами.
В Библии Лилит упоминается сугубо как ночной демон:
«И зарастут дворцы её колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни её; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение [Lilith — авт.] и находить себе покой» (Книга пророка Исаии. 34:13-14).
Лилит считалась убийцей и одновременно покровительницей людей, особенно младенцев. Именно её культу приписывают обычай носить в качестве защиты красную нитку на руке.

Сколько детей было у Адама и Евы?

Писание повествует о первых людях: Адаме, Еве и их сыновьях: землепашце Каине и скотоводе Авеле. Когда Адаму было 130 лет, родился ещё один сын: Сиф — именно он стал предком Ноя и родоначальником всего человечества (Авель погиб от руки брата, а Каин утонул во время Потопа). В Библии нет чёткого указания на других детей, а ведь Адам прожил 930 лет, и времени у него, чтобы зачать других детей, было достаточно. Этот факт всегда служил поводом для критики: откуда же взялась жена Каина, которая упоминается в Библии? Значит, существовали и другие люди.
На эту критику ответил ещё Иоанн Златоуст: женой Каина стала одна из сестёр, о которых в Библии не говорится. А не говорится потому, что духовной единицей христианства является троица: например, три Лица единого Бога; или мать, отец и сын; или три сына Адама (называть остальных детей было излишне).
По поводу браков с сёстрами ортодоксальная христианская Церковь заявляет следующее: в древние времена инцест не мог нанести ущерб, так как не были еще накоплены мутации, способствующие вырождению при родственных браках. Такова официальная теория.

Мировоззрение гностиков

Гностицизм — одно из распространённых течений христианства, рассматривающее религию с позиции познания. Это философское направление считалось искоренённым к V веку, но впоследствии оно нашло новых последователей. Уильям Блейк, гностический поэт начала XIX века, писал: «Оба читаем Библию день и ночь, но ты читаешь черное там, где я читаю белое».
Гностики отвергают библейский взгляд на женщину как на источник зла. По их мнению, Ева пробудила Адама и подвигла к совершенствованию. Гностик Тертуллиан утверждал: мужчина обязан женщине за то, что она привела его к жизни и осознанию.
В трактате из Гностической коллекции Наг-Хаммади, Евангелии Истины, змий предстает мудрейшим существом в Раю. В тексте превозносится его доброта, а на Создателя бросается тень. На вопрос «Каков же он, этот Бог?» там дается такой ответ: Божий запрет относительно плодов древа мотивирован завистью, ибо Он не желал подарить человеку высшее знание. То есть, по мнению гностиков, божество, изгнавшее первых людей из Рая, на самом деле и есть злобный и завистливый дух. Несмотря на его противодействие, Адам и Ева приобрели способность к познанию мира и передали его сыну Сифу и дочери Норее.
По версии Л. Н. Гумилёва, Бог Яхве не кто иной, как огненный демон, судя по тому, что он явился Моисею в горящем и не сгорающем терновом кусте (Неопалимая купина).

Аналоги Адама и Евы по мифам различных народов

В мифологии большинства народов можно найти сюжет о двух прародителях, от которых пошёл весь народ.
Удивительно, что по легендам Австралии, существованию первых людей также пытался помешать змей. Согласно мифологии аборигенов пятого континента, в древности земля была ровной и гладкой, звери походили на людей, а люди на богов, но тот период закончился катастрофой. Предками современного человечества были две сестры: Мисилгое и Боалере, которые пришли на юг из страны Вавилак. Мисилгое ждала ребёнка. На время родов женщины остановились у источника Миррамина неподалёку от реки, которая сейчас называется Гойдер. Родился мальчик, его назвали Джанггалангом. Однако гигантский змей Юрлунггур, обитавший в источнике, разгневался оттого, что кровь Мисилгое замутила воду. Ночью змей проглотил младенца и женщин, он изогнулся до неба, тело его стало радугой, язык — молнией, а голос — громом. Он призвал к себе всех змей, живущих в поднебесье, и рассказал им о случившемся. Но те высмеяли его и сказали, что он сделал глупость. Тогда Юрлунггур исторг из себя живых сестёр и ребёнка и опять погрузился на дно источника. Вскоре после этого сёстры встретили мужчин Вонгар, и началась история человечества.
Жители Таити, по преданиям, ведут свой род от четы, которая спаслась в дни Потопа, найдя убежище на вершине горы Питохито. Когда вода отступила, семья начала новую жизнь, а их дети — мальчик и девочка — стали родоначальниками всех таитян.
У ацтеков в «Легенде о Солнцах» упоминаются первый мужчина Тата и его супруга Нена, уцелевшие во время Потопа. О них заботился бог Тескатлипока, отвечающий за созидание, перемены и разрушение, божество судьбы и удачи. В мифологии ацтеков также присутствует змей — крылатый Кетцалькоатль, который и сотворил людей и ассоциировался с дождём и плодородием (как в Индии).
Сложнейшей структурой обладает мифология древних палеоазиатских народов, таких как чукчи, ительмены и коряки. Их предок-прародитель именуется Большим Дедом, Ачиченяку. Его символическим воплощением является ворон.

Какие события могли лежать в основе мифа об Адаме и Еве

73,5 тысячи лет назад произошло сильнейшее извержение вулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии. Огромные облака вулканического пепла надолго закрыли земную поверхность от солнечных лучей. И произошёл новый эволюционный виток — на несколько сотен лет наступила космическая зима, эра оледенения. Вымерло множество видов живых существ. Популяция людей на планете сократилась, по мнению некоторых учёных, до 4000 человек. Ледяные шапки на полюсах вобрали в себя огромное количество воды. На оставшейся территории уровень мирового океана резко упал, обнажился плейстоценовый шельф. Таким образом оставшиеся на планете люди получили дополнительные возможности для миграций, а сам сюжет развития человечества от пары прародителей сохранился в мифологиях народов всего мира.
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Люди , Уильям Блейк
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