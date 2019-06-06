Что делали европейцы, чтобы уменьшить численность индейцев в США

Можно ли употреблять в отношении индейской политики США понятие геноцид? Геноцид — это политика, направленная на полное или частичное уничтожение какой-либо группы (расовой, национальной, религиозной и т.д.). С одной стороны, европейские переселенцы в Северной Америке в 17-20 вв. не ставили цели уничтожения всех индейцев, это не было «от и до» спланированной программой. Однако нередко именно так называют исторический процесс, в результате которого коренное население Америки стало угнетаемым меньшинством. Жертвами стали миллионы человек.

В 17-18 вв. конфликты с индейцами были спорадическими. Конфликтовали из-за земли, границ, товаров, грабили индейские поселения. Численность индейцев сильно сокращалась и в результате эпидемий: европейцы занесли множество болезней, против которых иммунитет индейцев был не приспособлен. В 19 в. независимые и укрепившиеся Соединенные Штаты начали вести более планомерную антииндейскую политику.

По закону 1825 г. индейцы теряли собственность на землю, если ее «открывали» граждане США. В 1830 г. начались масштабные переселения больших индейских племен на пустые и малопривлекательные земли. В 1867 г. переселять начали в резервации, на неплодородные земли (например, у канадской границы). Индейцам навязывали договоры, согласно которым те или иные земли отводились в их владение. Но как только на этих территориях находили золото или другие полезные ископаемые, туда приходили белые, а индейцам силой навязывали новые, все более кабальные и невыгодные договоры. Некоторые военные победы индейцев (например, в битве при Литтл-Биг-Хорн в 1876 г.) не могли переломить ситуацию. Ведь их принуждали к покорности не только военными методами, а разделяя их силы и уничтожая их «кормовую базу».

Самой грандиозной и больше всего подходящей под определение «геноцид» стала кампания по уничтожению бизонов США. За XIX в. бизоны, численность которых насчитывала до 75 млн особей, почти полностью были истреблены. Один из американских генералов, Ф. Шеридан, говорил: «Охотники за бизонами сделали […] больше для решения острой проблемы индейцев, чем […] армия. Они уничтожают материальную базу индейцев». Другой офицер, полковник Додж, говорил: «Смерть каждого бизона — это исчезновение индейцев».

Правительство поощряло охотников, и те работали, подчас даже не продавая шкуры, которых стало так много, что товар этот перестал быть ценным. Бизоньи тропы покрылись гниющими шкурами и костями животных. Лишенные мяса бизонов индейцы голодали и вынуждены были покидать свои дома, расселяться, идти в слуги к белым. Кроме того, власти городов, расположенных рядом с индейскими территориями, нередко выплачивали награду тем, кто убивал индейцев, если соседние племена были недовольны приходом белых. В 20 в. политика уничтожения продолжалась — те же переселения, резервации, стерилизация женщин, прививание алкоголизма, дискриминация и подавление культуры.

В результате всех бед погибли миллионы человек (сколько точно, неизвестно, некоторые исследователи, например, Д. Станнард, говорят даже о 100 млн жертв). В любом случае, точная цифра не так уж важна, так как историки признают, что история США — это история уничтожения целого народа. Сегодня число индейцев, их потомков и метисов менее 5 млн Но большая их часть уже абсолютно утратила свой язык и культуру.

Один индейский вождь сказал в 1876 году о европейце: «Мы были рады встрече с ним, когда впервые увидели его. Мы думали, что он принес с собой свет. […] Когда он был беден и слаб, мы приютили и накормили его. Он предложил скрепить нашим именем те бумаги, на которых стояло и его имя; он клялся Солнцем и своим Богом, что выполнит все свои обещания. А потом он стал угрожать нам своими солдатами, тюрьмами и железными цепями…

Белый человек — это горе и рок для тех из нас, кто пока еще жив и кто сможет еще увидеть какое-то время восход солнца… Вы знаете, что он высокомерен, властен, черств и беспощаден. Что вы видите, когда смотрите на него, стоя рядом с ним? Что вы чувствуете? Холодный взгляд его пустых рыбьих глаз. Хитрость, коварство и зависть, которые являются такой же неотъемлемой его частью, как его руки и ноги… […] Он подкрадывается, как росомаха, чтобы украсть то, что принадлежит нам. Он приходит все чаще и забирает все больше. А то, что он не может забрать, он портит и разрушает».