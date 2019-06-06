Зачем хотели разоблачить самого загадочного экстрасенса СССР

В 60-70-х годах прошлого века в СССР бурно обсуждали феномен Розы Кулешовой, девушки, которая умела читать обычные книги, лишь дотрагиваясь до страниц руками.

Удивительные способности Роза обнаружила в себе после того, как решила освоить азбуку Брайля. Девушка не была слепой, ей просто это стало интересно. К слову, Кулешова даже не сумела закончить школу, поскольку у нее начались припадки эпилепсии. Тем не менее, Роза за две недели освоила вырезную азбуку для первоклассников, а затем научилась бегло читать при помощи пальцев.

Однажды Кулешова решила попробовать прочесть вслепую книгу с обычными буквами. Сначала, по ее собственному признанию, она лишь чувствовала некую шероховатость от напечатанных букв, но уже через два года легко читала любой текст, водя по строчкам пальцами и не заглядывая в книгу.

Об удивительной способности Розы узнал ее лечащий врач и после того, как девушка продемонстрировала ему свое умение, написал о ней целую статью в научный журнал.

Весть о Розе Кулешовой разлетелась по всей стране. Ее способностями заинтересовались ученые, стремившиеся разгадать секрет феномена. Кстати, оказалось, что Роза не только читает пальцами (а также любой открытой частью тела: босой ногой, локтем, коленом), но и способна распознавать цвета и очертания различных объектов, не глядя на них.

Девушке нравилось быть в центре внимания, поэтому она с удовольствием демонстрировала свои способности. За что в конце концов поплатилась. Не все верили в необычный дар Кулешовой.

Некоторые исследователи заявляли, что она — обычная аферистка. В доказательство приводились результаты экспериментов, когда Роза проваливала испытания: например, правильно называла лишь один цвет из десяти или не могла прочесть строчку в незнакомой книге.

Некоторые скептики утверждали, что Кулешова просто подсматривает через свою повязку, отмечая, что если между девушкой и книгой ставили ширму, то она ничего прочитать и распознать не могла. Другие были уверены, что Роза обладает феноменальной памятью: дескать, ей достаточно нескольких секунд, чтобы взглянуть на раскрытую книгу, чтобы запомнить текст, прежде, чем ей на глаза наденут повязку.

Многие эксперты считали своим долгом разоблачить Розу Кулешову, отмечая, что шарлатаны не должны обманывать советский народ.

Роза очень переживала, слушая эти обвинения, и объясняла свои неудачи именно тем, что во время некоторых испытаний ей изначально не верят, а это сбивает настрой. Так или иначе, точно «поймать» на том, что девушка всех обманывает, Розу не удалось. Некоторые исследователи так и остались при своем мнении, уверенные, что Кулешова ловко всех обманула. Другие были склонны верить, что дар у девушки все же был. Правда, многие считали, что, скорее, Роза обладала способностью к ясновидению.

После гибели Розы в 1978 году от кровоизлияния в мозг, вызванного опухолью, некоторые эксперты высказали предположение, что способности Кулешовой были следствием мозговых нарушений, которые наблюдались у нее с детства.

В любом случае феномен Розы Кулешовой так и остался неразгаданным.