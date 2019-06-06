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Тест: Пушкин или хулиган? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Александр Кравчук
День рождения главного поэта с размахом отмечает вся страна, имя Пушкина носят многие российские улицы, парки, скверы и даже города. И неслучайно! Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), чаще всего взрослые россияне, окончившие школу, перечитывают произведения Александра Пушкина. Таких — 28 процентов. Примерно 17 процентов опрошенных своими любимыми произведениями назвали стихотворения поэта, причем вообще любимое стихотворение есть только у 48 процентов.
Самым популярным у россиян произведением стала "Сказка о царе Салтане" — 85 процентов опрошенных познакомились с ней еще в школьном возрасте, а 34 процента читали сказку и после окончания школы. На втором месте по популярности — роман "Евгений Онегин", а следом за ним — поэма "Руслан и Людмила".
Несмотря на всю народную любовь к Пушкину и его творчеству, подробности личной жизни поэта мало кому известны. для многих остается загадкой. Пройдите наш тест и проверьте себя, сможете ли вы отгадать, какие поступки совершал Пушкин, а какие — просто выдумка.
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Люди , Тесты , ВЦИОМ
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