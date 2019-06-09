Сестры Кривошляповы: трагическая судьба сиамских близнецов из СССР

Сейчас у детей, родившихся сиамскими близнецами, гораздо больше шансов вести активную и полноценную жизнь. Однако так было не всегда. Сестры Кривошляповы — первые сиамские близнецы СССР — прожили рекордно долгую жизнь длиною в 53 года. Но все эти полвека для женщин были сплошной чередой трагедий.

Рождение

Маша и Даша появились на свет в 1950 году. Тогда еще не изобрели аппарат для УЗИ, поэтому ни мать девочек, ни акушеры до самого дня рождения не подозревали, что у малышей есть проблемы. Роды проходили тяжело, пришлось делать кесарево сечение. Когда врачи увидели, что девочки родились с двумя головами, тремя ногами и четырьмя руками, они решили не показывать детей матери. А когда все же показали, у женщины случился нервный срыв, и в конце концов она оказалась в психиатрической лечебнице.

Интернат

Отец Маши и Даши от дочек отказался, из-за чего следующие 40 лет они провели в различных интернатах. На протяжении семи лет девочки находились под пристальным вниманием физиолога Петра Анохина. Существует множество ужасных версий, согласно которым все эти годы над сестрами жестоко издевались, пытаясь выяснить, как работает их организм. Например, кололи иглами руку одной и наблюдали, почувствует ли что-то другая.

Позже девочек начали тренировать, учили их передвигаться самостоятельно. Для этого им пришлось ампутировать третью ногу — она была перпендикулярна спине и на ней было девять пальцев. Затем начались бесконечные переезды в другие интернаты. Маша и Даша постоянно сталкивались с неприязнью и агрессией детей, из-за чего их начали посещать мысли о суициде. Несколько раз сестры резали себе вены, пили таблетки и даже пытались выпрыгнуть из окна.

Алкоголизм

В 20 лет девушки оказались в столичном интернате для престарелых, где начали часто выпивать. Такое "развлечение" помогало им немного забыться и первое время не вызывало проблем, пока они не встретились с матерью. Дарья нашла телефон мамы, и они договорились о встрече. Мать приняла дочерей, но визиту их не обрадовалась. Эта ситуация стала ударом для сестер, после чего они начали постоянно выпивать. Их не раз пытались закодировать, но даже это не помогало. Алкоголизм привел девушек к циррозу печени, и когда в 1989 году им выделили квартиру, контролировать зависимость уже было невозможно.

Смерть

Весной 2003 года Мария умерла от острого инфаркта. Дарья скончалась в результате интоксикации спустя 17 часов после сестры.