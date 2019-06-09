Позолоти ручку: как работают гадалки на улицах

Многослойные юбки в пол, длинные черные косы, непременно обрамленные платком, и яркий макияж — раньше гадалки-цыганки выглядели так, что человек сразу понимал, кто к нему направляется, и тут же уходил восвояси. Сейчас же многих из них не отличить от простых горожан. Мы вступаем с ними в диалог, а когда понимаем, что перед нами шарлатанка, становится слишком поздно. Но выход есть: чтобы избежать неприятной ситуации, а вместе с ней и материальных потерь, достаточно разобраться, по какой схеме гадалки работают.

Невинный вопрос

"Не подскажете, как пройти к почте?", "У вас не найдется сигаретки", "А который час?" — эти и другие вопросы гадалки используют, чтобы завести беседу. Прохожий, пытаясь быть деликатным, решает помочь и тем самым попадается на крючок.

Гипноз

Цыганка отвечает "спасибо" и в знак благодарности предлагает погадать бесплатно. В худшем случае человек соглашается, в лучшем пытается тут же уйти. Но гадалка тут же начинает что-то быстро и неразборчиво бормотать, тем самым вводя собеседника в гипнотический ступор.

Тактильный контакт

Гадалка берет вас за правую ладонь и начинает бережно ее гладить. Это отличный психологический прием, ведь ладони тесно связаны с подсознательной областью мозга. Вы тут же проникаетесь к цыганке доверием. Дабы полностью подчинить жертву, цыгане любят обращаться к ним на "ты", используя ласковые эпитеты вроде "дорогой", "милый", "драгоценный", что тут же усыпляет бдительность.

Ясновидящие

Большинство цыганок не могут рассказать вашу судьбу, но изредка встречаются и те, кто действительно обладают даром ясновидения. И если такие гадалки хотят запугать человека, то у них это обязательно получится. Ведь, как только человек слышит из уст незнакомки сугубо личную информацию о себе, он моментально впадает в ступор.

Вымогательство

Провернув все эти действия, гадалки переходят к самому главному — опустошению ваших карманов. "На вас порча лежит, я могу ее снять, но для этого отдайте мне все деньги и драгоценности", — говорит она. И люди отдают, покидая гадалку опустошенные и морально, и материально.