Обычные люди, которые выдавали себя за богачей 

Этим людям удалось обмануть общественность, убедив всех, что они — самые настоящие миллионеры.
Екатерина Терешкович
О немолодой бизневумен страна узнала благодаря программе "На самом деле", куда Терешкович пришла вместе со своим будущем мужем шоуменом Гогеном Солнцевым, который младше ее аж на 30 лет. Екатерину представили как завидную невесту, заверили телезрителей, что у нее есть особняк за рубежом стоимостью 1 миллион евро и многочисленные счета в швейцарских банках. Солнцева тут же заподозрили в отношениях по расчету. Однако позже выяснилось, что Екатерина — самая обычная пенсионерка, которая всю жизнь мечтала стать актрисой, но снималась только в массовке.
Борис Борк
@borisbork
Бизнесмен Борис завел аккаунт в Instagram несколько лет назад. Его первый пост гласил: "Заметил, что Володя постоянно сидит в Инстаграме. Вот и я решил попробовать вновь. Поделюсь с вами своей скромной старостью". Несколько месяцев мужчина будоражил соцсеть фотографиями своей роскошной жизни: бренды, шикарные рестораны, пакеты из ЦУМа, дорогие машины и даже вертолет. Число подписчиков постоянно росло, правда, не совсем понятно — по какой причине. Как выяснилось позже, этот аккаунт вели два парня-маркетолога, которые хотели доказать общественности, что вовсе не обязательно обладать миллионами, чтобы демонстрировать роскошную жизнь в соцсетях. Кстати, сам Борис оказался обычным пенсионером из подмосковных Химок.
Анна Делви
@theannadelvey
Это самая удивительная история. Почти 70 тысяч подписчиков знали Делви как дочь обеспеченных родителей и светскую львицу, живущую на широкую ногу. 27-летняя девушка несколько лет вела светскую жизнь в Нью-Йорке, общалась с художниками и финансистами, собиралась открыть собственный центр современного искусства. По словам Анны, родом она из Германии, а ее отец — то ли владелец нефтяной компании, то ли торговец антиквариатом. Делви удалось обмануть не только знакомых и подписчиков в Instagram, но и несколько крупных банков, девелоперов и инвесторов. Журнал New York Magazine опубликовал расследование, из которого стало ясно, что девушку зовут Анна Сорокина, она родилась в России, а в 2007 году переехала в Германию. Ее отец работал там обычным водителем грузовика, а затем занялся продажами обогревателей и кондиционеров. Несмотря на весьма скромные доходы, семья отправила девушку учиться в Лондон, которую та бросила. Бросив учебу, Анна переехала в Париж, и уже там начала вести богемный образ жизни. К тому времени, как Анну разоблачили и арестовали, она набрала долгов на общую сумму 275 тысяч долларов — эти деньги в виде займов и услуг девушка получила от банков, пятизвездочных отелей, чартерных авиакомпаний и частных лиц. Говорят, девушка производило неоднозначное впечатление, казалось, что у нее так много денег, что она просто забывает, сколько и кому должна!..