Обычные люди, которые выдавали себя за богачей

Этим людям удалось обмануть общественность, убедив всех, что они — самые настоящие миллионеры.

Екатерина Терешкович

О немолодой бизневумен страна узнала благодаря программе "На самом деле", куда Терешкович пришла вместе со своим будущем мужем шоуменом Гогеном Солнцевым, который младше ее аж на 30 лет. Екатерину представили как завидную невесту, заверили телезрителей, что у нее есть особняк за рубежом стоимостью 1 миллион евро и многочисленные счета в швейцарских банках. Солнцева тут же заподозрили в отношениях по расчету. Однако позже выяснилось, что Екатерина — самая обычная пенсионерка, которая всю жизнь мечтала стать актрисой, но снималась только в массовке.

Борис Борк

@borisbork

Бизнесмен Борис завел аккаунт в Instagram несколько лет назад. Его первый пост гласил: "Заметил, что Володя постоянно сидит в Инстаграме. Вот и я решил попробовать вновь. Поделюсь с вами своей скромной старостью". Несколько месяцев мужчина будоражил соцсеть фотографиями своей роскошной жизни: бренды, шикарные рестораны, пакеты из ЦУМа , дорогие машины и даже вертолет. Число подписчиков постоянно росло, правда, не совсем понятно — по какой причине. Как выяснилось позже, этот аккаунт вели два парня-маркетолога, которые хотели доказать общественности, что вовсе не обязательно обладать миллионами, чтобы демонстрировать роскошную жизнь в соцсетях. Кстати, сам Борис оказался обычным пенсионером из подмосковных Химок.

Анна Делви

@theannadelvey