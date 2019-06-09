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Внук сделал 84-летнего деда звездой соцсетей 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @slvr.tty
Молодой человек решил выразить свой протест против предсказуемости и скуки в модной тусовке инста-блогеров. Одинаковая одежда, аксессуары, ракурсы, позы — все это порядком надоело.
@slvr.tty
В один прекрасный момент внук Наоя Куда решил подарить деду, бывшему учителю химии, кучу модной одежды. Конечно, молодой человек Наоя Кудо и подумать не мог, каким популярным станет его дедушка Тетсуя на просторах Instagram.
@slvr.tty
Внук приехал к деду в отпуск с подарками, целую неделю они фотографировались в новых вещах, каждый раз по-разному их комбинируя. Молодому человеку понравились получившиеся фотографии, и он решил ими поделиться с миром.
@slvr.tty
Сейчас на страницу дедушки Тетсуя подписано более 96 тысяч человек из разных стран. Пока дедушка не планирует зарабатывать на своем аккаунте, а внук мечтает создать фотокнигу с кадрами из Instgram, которую потом подарит деду.
@slvr.tty
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