«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»

Моника Селеш выиграла свой первый турнир «Большого шлема» в 17 лет. Спустя два года сотворила немыслимое — прервала гегемонию немки Штеффи Граф и стала лидером мирового рейтинга. Это вмиг сделало ее звездой мирового масштаба. Селеш била рекорды и собиралась оставаться на вершине еще долго, но человек с разделочным ножом круто изменил ее планы. После нападения во время одного из матчей, она уже не смогла вернуть себе былую форму: депрессия, мания преследования и булимия сгубили ее. Яркую и трагичную историю этой прославленной теннисистки вспоминает «Лента.ру».

Все началось с «Тома и Джерри»

Девятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема», самая молодая в истории победительница « Ролан Гаррос », бывшая первая ракетка мира — имя Моники Селеш в истории тенниса связано с именами великих Мартины Навратиловой Крис Эверт и Штеффи Граф. Соперничество с последней было особенно драматичным, и в итоге стоило ей спортивной карьеры.

Моника родилась в 1973 году в Югославии. Отец решил, что девочка должна стать профессиональной теннисисткой, и с раннего возраста заставлял дочь заниматься. Поначалу он тренировал ее сам по журналам и книгам на заднем дворе, натянув вместо сетки обычную веревку. А чтобы Моника не теряла интерес, мужчина придумал трюк: нарисовал на мячах мышонка из мультфильма «Том и Джерри», а девочке предложил роль кота.

Первые успехи не заставили себя ждать. В девять лет Селеш победила на юношеском чемпионате Югославии, в десять — на первенстве Европы. В 13 лет спортсменка впервые приняла участие в выездном турнире во Флориде (США), где ее увидел тренер Ник Боллетьери. Он посоветовал родителям Моники оставить девочку в его академии. Американец отметил фантастическую скорость ног и способность принимать мяч, летящий в корпус. Семья Селеш доверилась Нику и перебралась в Штаты, а в 1994-м Моника получила американское гражданство (Боллетьери уже тогда был одним из самых авторитетных специалистов в мире, но именно Селеш стала первой в плеяде его звездных учениц, среди которых Мартина Хингис, Винус и Серена Уильямс Мария Шарапова , — прим. «Ленты.ру»).

В 1989 году теннисистка вышла на взрослый уровень. Еще продолжалась эпоха Штеффи Граф, которая на тот момент выиграла уже восемь турниров серии «Большого шлема» (всего их будет 22, — прим. «Ленты.ру»). Статистика Граф говорила сама за себя: в том же 1989-м немка провела 86 матчей и уступила лишь в двух. Понятно, что к первой строчке мирового рейтинга спортсменка даже близко никого не подпускала. И единственной, кого не устраивало такое положение дел, была Селеш.

В мае 1989-го в финальном матче турнира в Хьюстоне Моника добилась победы над Крис Эверт — 18-кратной чемпионкой мэйджоров. Это стало сенсацией. На первом в карьере «Ролан Гаррос» в начале июня Селеш добралась до полуфинала, где уступила Граф, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США дошла до 1/8 финала, а закончила сезон на шестой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) — неслыханный для новичка тура успех. Тогда же Селеш прекратила сотрудничество с Боллетьери, который якобы уделял ей недостаточно времени, и вернулась под крыло отца.

А закончилось глубокой депрессией

Уход от именитого наставника никак не отразился на результатах Селеш. В 1990-м после не слишком уверенного старта сезона (турниры в Чикаго, Вашингтоне и Бока-Ратоне завершились для Селеш в начальных кругах) она выдала серию блестящих побед, не отдав соперницам ни сета. Весной она впервые взяла верх над Граф, а летом повторила успех, оставив немку без титула на «Ролан Гаррос». Так 17-летняя Моника выиграла первый мэйджор в карьере и стала самой юной чемпионкой в истории. Правда, на остальных турнирах «Шлема» в 1990 году Селеш проявить себя не смогла. Оказалось, она просто собиралась с силами.

В марте 1991-го Селеш сместила Граф с первой строчки мирового рейтинга. В том же году она выиграла все мэйджоры, кроме Уимблдона, в котором не принимала участия из-за травмы. В 1992-м, все еще удерживая лидерство в рейтинге, она вновь выиграла все, кроме английского «Шлема», на котором теперь дошла до финала. Таким образом, на конец четвертого взрослого сезона в копилке Селеш было семь побед на самых престижных теннисных турнирах. Молодая и наглая, она никого не боялась и продолжала прибавлять. Ей прочили долгие годы полного доминирования в туре. Никто не мог предположить, что на этом ее карьера, по сути, завершится.

Сезон-1993 Моника начала с третьей для себя победы на Открытом чемпионате Австралии. В финале она не оставила шансов все той же Граф. Тогда появились слухи, что между теннисистками нарастает личная неприязнь. Их распускали, вероятно, фанаты, потому как сами спортсменки никогда об этом не говорили. Болельщики немки, которые не могли принять поражения любимицы, развернули травлю 19-летней Селеш.

30 апреля 1993 года югославка проводила матч против болгарки Магдалены Малеевой на турнире в Гамбурге. Местные фанаты на протяжении розыгрышей вели себя вызывающе, шумели и свистели. Судья на вышке пытался успокоить публику, но безуспешно.

На табло загорелись 6:4, 4:3 в пользу Моники, спортсменки перед сменой сторон получили время для отдыха и разошлись по диванчикам. Те стояли почти вплотную к трибунам. В какой-то момент все камеры обратились к происходящему рядом с Селеш: несколько мужчин оттаскивали от нее еще одного, который вырывался и кричал. Сама теннисистка встала, шатаясь и держась рукой за спину. Девушка корчилась от боли. К ней вовремя подбежали лайнсмены, главный судья и врачи — они подхватили Селеш и уложили ее на корт. Казалось, она теряет сознание, но Моника то закрывала глаза, то вдруг вздрагивала и приподнималась. Спортсменку немедленно госпитализировали. Как оказалось, с ножевым ранением.

AP

Момент нападения на Селеш

Жизни Селеш ничего не угрожало: нож вошел в спину спортсменки только на полтора сантиметра и не задел жизненно важных органов.

«Она очень удачливая. Ни легкие, ни лопатки не пострадали. Но у нее сильный шок»,

— заявил ее лечащий врач Питер Винд BBC News. Несмотря на то что физически Селеш восстановилась быстро, от психологической травмы оправиться она так и не смогла.

«Это был кухонный нож для мяса»

В прессе начались спекуляции о том, что покушение на Селеш, у которой есть сербские корни, носит национальный характер. Эта версия не подтвердилась, когда показания дал сам нападавший — некий Гюнтер Пархе, 39-летний безработный, в прошлом механик точильной мастерской. Он рассказал, что попытался зарезать Селеш, чтобы помочь своей любимой теннисистке — Штеффи Граф — вернуть звание первой ракетки мира. Он подчеркнул, что ударил только раз и неудачно, а замахнуться вновь ему помешали.

Что самое странное, никто не пытался помешать Пархе, когда тот прорывался к корту. «Он держал нож обеими руками и вонзил его ей в спину», — рассказал очевидец. «Это был кухонный нож для мяса. Очень острый», — продолжил он. Орудие неудавшегося убийства представили на суде — нападавший выронил 25-сантиметровый клинок только после того, как ему заломали руки.

Пархе признали невменяемым и приговорили к двум годам условно и принудительному лечению. Его больше нечего было бояться, но у Селеш развилась мания преследования.

Спортсменка отказалась возвращаться в тур и начала сторониться людей. «Она очень боится, плачет и чувствует себя очень нервозно. Спит плохо и во сне видит кошмары. Она опасается, что Пархе нападет на нее снова», — рассказал врач. Селеш закрылась в своем доме в Саратосе, который был обнесен высоким забором, снабжен сигнализацией и камерами слежения. Она стала страдать булимией — «заеданием» стресса. Моника сильно поправилась, из-за чего рекламные бренды приостановили с ней сотрудничество. Это только усугубило ситуацию. «Спонсоры говорили мне: „Боже, да ты посмотри на себя, что произошло?“ А я хотела ответить: „Да я все тот же человек — какая разница?“», — вспоминает она спустя годы.

Все не то

Прийти в себя Селеш помог Мохаммед Али . Легендарный боксер, который тогда уже боролся с болезнью Паркинсона, предложил ей встретиться. Они долго о чем-то беседовали, а через некоторое время Моника решила вернуться к выступлениям. Первый выход на корт для Селеш состоялся спустя 28 месяцев после покушения.

Поддерживать Селеш взялась тогдашний президент WTA Мартина Навратилова: она согласилась провести совместный показательный матч и предложила присвоить Монике первый номер посева наравне с Граф. Решение породило большой скандал: теннисистки, чей рейтинг страдал из-за этого, были категорически против. Впрочем, в 1996-м все вернулось на круги своя: единоличным лидером по спортивному признаку вновь стала Штеффи, а Моника опустилась в конец первой десятки.

Победа на Открытом чемпионате Австралии и финал US Open в 1996 году, финал «Ролан Гаррос»-1998, бронза на Олимпиаде в Сиднее и три Кубка Федерации — так выглядит послужной список теннисистки после возвращения. Для любой другой это сродни мечте, но только не для Моники. Ведь первая строчка мирового рейтинга ей больше не покорилась, как недостижимым остался карьерный (в идеале — календарный) «Большой шлем». Все замечали: Селеш недостает прежнего огня в глазах, она играет будто через силу. А в начале нулевых начались травмы, которые окончательно подвели под карьерой спортсменки черту. Трудно сказать, на сколько процентов она успела себя реализовать, — по признанию специалистов, самая талантливая теннисистка конца 20 века.

«Моя жизнь разделилась на «до» и «после»»,

— заявила Селеш в интервью The Telegraph в 2019 году.

— От удара было очень тяжело оправиться физически и ментально, потому что я просто была на работе [когда произошло нападение], а человек, сделавший это, ни дня в тюрьме не провел. Я была в глубочайшей депрессии, но мне как спортсменке, которая привыкла быть сильной, было очень тяжело признаться в этом себе, не говоря уже об окружающих»,

— отметила теннисистка.

В конце беседы она объяснила, как все-таки ей удалось справиться с собой и вернуться на корт, где она чуть не рассталась с жизнью: