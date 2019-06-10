Кто и почему прострелил руку Грибоедову

Александра Грибоедова , автора пьесы "Горе от ума" и "грибоедовского вальса", с молодости была одна "сухая" рука. Причиной этого стала знаменитая "четверная" дуэль, в которой драматург и дипломат участвовал в возрасте 22 лет.

Причиной дуэли была женщина — балерина Авдотья Истомина, которой в тот год было 18 лет.

Она два года была возлюбленной кавалергарда Василия Шереметева, но позже поссорилась с ним и съехала к подруге. От подруги ее однажды вечером забрал начинающий литератор Грибоедов, друживший с Шереметевым, и отвез «на чай» к другому своему приятелю — графу Завадовскому. Истомина провела там два дня. Все это время Шереметев был в отъезде, но сразу по возвращению прислал Завадовскому вызов на дуэль.

Надо сказать, что к тому времени во Франции дуэли уже чаще всего совершались больше для демонстрации намерения, чем для убийства, и условия были щадящими. В России же в ходу была стрельба практически в упор. Условия дуэли Шереметева были самые жесткие: стреляться с 6 шагов. Секунданты — Грибоедов со стороны Завадовского и Якубович со стороны Шереметева — обещали стреляться тоже.

Шереметев был убит так же, как был убит позже Пушкин: пуля попала ему в живот и он умер через сутки. Это было осенью 1817 года.

Дуэль секундантов была отложена на год и состоялась в Тифлисе. Якубович служил там, а Грибоедов проезжал, направляясь с дипломатической миссией в Персию. Якубович стрелял первым и прострелил Грибоедову руку. Писатель не воспользовался своим правом подойти к барьеру и выстрелить в упор и стрелял издалека, Якубович остался цел.

Авдотья Ильинична Истомина ушла из балета в начале 1840-х годов, вышла замуж за актера и умерла от холеры в 1848 году. Она похоронена на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге.