В Мексике обнаружили запись голоса Фриды Кало

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В Мексике впервые обнаружили запись голоса Фриды Кало 

РИА Новости + ещё 16 16 часов назад
Сотрудники Национальной библиотеки Мексики, возможно, нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщает TheGuardian.
Лицо Фриды Кало знают во всем мире, но голоса ее никто не слышал. Французский фотограф Жизель Фройнд, которая была знакома с художницей, описывала ее голос, как "мелодичный и теплый", благодаря находке Национальной звуковой библиотеки Мексики теперь все смогут узнать это наверняка.
Была обнаружена запись пилотного эпизода радио-шоу "El Bachiller", сделанная предположительно в 1953 — 1954 году, на которой Фрида Кало читает эссе "Портрет Диего", посвященное ее мужу художнику Диего Ривере. Эссе было опубликовано в 1949 году в каталоге выставки к 50-летию его творческой деятельности.
"Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом, — читает Фрида Кало на записи, — Его темные, чрезвычайно умные, большие глаза редко останавливаются, почти вылезают из орбит из-под опухших и выпуклых век — как у жабы. Они позволяют ему видеть широко и как будто специально создавались для живописца больших форм и толп".
В пресс-релизе приводятся слова министра культуры Мексики Алехандры Фраусто Герреро, что если специалисты подтвердят аутентичность записи, то это будет единственное сохранившееся свидетельство голоса художницы.
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Люди , Видео , Фрида Кало
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