В Мексике обнаружили запись голоса Фриды Кало

В Мексике впервые обнаружили запись голоса Фриды Кало

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики, возможно, нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало , сообщает TheGuardian.

Лицо Фриды Кало знают во всем мире, но голоса ее никто не слышал. Французский фотограф Жизель Фройнд, которая была знакома с художницей, описывала ее голос, как "мелодичный и теплый", благодаря находке Национальной звуковой библиотеки Мексики теперь все смогут узнать это наверняка.

Была обнаружена запись пилотного эпизода радио-шоу "El Bachiller", сделанная предположительно в 1953 — 1954 году, на которой Фрида Кало читает эссе "Портрет Диего", посвященное ее мужу художнику Диего Ривере. Эссе было опубликовано в 1949 году в каталоге выставки к 50-летию его творческой деятельности.

"Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом, — читает Фрида Кало на записи, — Его темные, чрезвычайно умные, большие глаза редко останавливаются, почти вылезают из орбит из-под опухших и выпуклых век — как у жабы. Они позволяют ему видеть широко и как будто специально создавались для живописца больших форм и толп".

В пресс-релизе приводятся слова министра культуры Мексики Алехандры Фраусто Герреро, что если специалисты подтвердят аутентичность записи, то это будет единственное сохранившееся свидетельство голоса художницы.