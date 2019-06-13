За что запрещали Есенина в СССР

Распространено мнение, что знаменитый поэт был запрещен в Советском Союзе. Разбираемся, чем Есенин не угодил советской власти и было ли запрещено его творчество на самом деле.

Сергей Есенин был одним из тех поэтов, кто поддержал революцию, и это нашло отражение в его стихах. Но его образ жизни никогда не соответствовал идеологически верному образу борца революции, и, конечно, это находило отражение в творчестве. Немало версий появилось после смерти поэта, многие усомнились в том, что он мог добровольно уйти из жизни, и всерьез предполагали, что ему помогли.

Некоторые исследователи жизни и творчества Есенина пишут, что поэта не печатали почти 30 лет после смерти, а за чтение его стихов можно было угодить за решетку по печально известной 58-й статье.

Популяризации такого мнения, в частности, способствовал Солженицын, известный русский писатель, диссидент и политзаключенный, пострадавший за убеждения.

Тем не менее если обратиться в архивы библиотек, можно найти внушительное количество сборников поэзии Есенина, изданных в период с 1926 по 1955 год тиражами от 5 до 75 тысяч экземпляров.