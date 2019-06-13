Что стало с мошенниками из русского дома «Селенга»

В 1990-е годы, которые сейчас принято называть лихими, финансовые пирамиды росли как грибы. Одной из таких сомнительных компаний, куда доверчивые граждане понесли свои деньги, стал русский дом "Селенга".

Основатели — Александр Саломадин и Сергей Грузин — начали свою деятельность в Волгограде, но довольно быстро компания выросла до общероссийских масштабов. Своим названием русский дом обязан вовсе не реке Селенге, протекающей в Сибири и Монголии, экономическому термину селенг, который используется для обозначения передачи прав за определенную плату на распоряжение имуществом, в том числе деньгами, с возвратом в любое время по требованию. При этом ни один из создателей компании не имел даже экономического образования: Саломадин трудился начальником отдела Комитета по делам молодежи области, а Грузин был его подчиненным.

За два года у "Селенги" появилось почти 2,5 миллиона вкладчиков, которые передали в управление 2 837 515 715 960 неденоминированных рублей. Часть этих денег была потрачена на выплаты первым участникам пирамиды, но заработать у компании так и не получилось, несмотря на амбициозные планы.

В 1994 году начались первые трудности, в компанию все чаще приходили с проверками налоговики , выплаты вкладчикам задерживались, в конце концов "Селенгу" обанкротили, имущество было конфисковано в пользу государства. Это значит, что многие участники так и не получили никаких компенсаций.

Саломадина и Грузина арестовали в 1996 году, им предъявили обвинение в растрате и мошенничестве в особо крупных размерах. В 2000 году каждого из них осудили на 9 лет с конфискацией имущества. Но в итоге они освободились условно-досрочно, отсидев половину сроков.

Сейчас и Саломадин, и Грузин живут в Волгограде, правда на публике стараются появляться пореже.