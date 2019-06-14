Пенсионеры расстроились из-за получения двух квартир

Пожилые москвичи попросили у СМИ, чтобы те помогли им получить одну квартиру вместо двух. Сейчас им положено две "однушки" по программе реновации.

Супруги в браке уже много лет, и совместно приобрели дачу и двухкомнатную квартиру. Однако, в 2000-х они сильно поругались и решили разделить имущество. Так им досталось по комнате в своей квартире, но после этого они успели помириться. Оформлять общее жилье обратно они не стали.

В 2017 году в Москве началась программа реновации, дом пенсионеров сносят и предлагают другое жилье в том же районе. Однако, они все равно остались недовольны. По словам пожилых людей, они хотят жить вместе, но из-за раздела имущества им теперь положено две однокомнатные квартиры.

Супруги также добавили, что не хотят заниматься обменом жилья или жить в однокомнатной квартире, а другую сдавать из-за состояния здоровья.