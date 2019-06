Балалаечник из Перми сразил группу Queen

Житель Перми Андрей Киряков неожиданно для себя стал знаменитостью. Музыкант исполнил хит группы Queen The Show Must Go On на балалайках, а его супруга выложила ролик в интернет на странице группы. Участники группы заметили кавер и поблагодарили Андрея за новое прочтение известной композиции. Кстати, Киряков создал уже несколько десятков каверов музыкальных хитов, но не все исполнители отреагировали на них.