«Синие Фугаты»: загадка семьи с голубой кожей

В XIX веке в Кентукки (США) поселилась семья Фугат. Обычные, на первый взгляд, люди вскоре привлекли внимание жителей.

Супруги Мартин и Элизабет Фугат всегда хотели иметь большую семью, Элизабет родила семерых детей, трое из которых появились на свет с весьма необычной особенностью. У отпрысков Фугат оказалась синяя кожа.

Сперва это шокировало молодых родителей и соседей, которые не знали, что и думать, глядя на синелицых малышей. Но вскоре ситуация прояснилась. Мать семейства, Элизабет, оказалась носительницей редкого рецессивного гена Мет-Н. Из-за него кожа детей и приобрела синеватый оттенок, вследствие недостатка кислорода в крови. Семью прозвали "Синие Фугаты".

Говорят, такой генетический «сбой» мог произойти в результате инцеста, правда, имел ли он место в случае с семьей Фугат, история умалчивает.

Кстати, не всем детям и внукам досталась необычная особенность. Некоторые из них ничем не отличались от других людей с обычным цветом кожи. Но «синий ген» продолжал передаваться из поколения в поколение. Правда, синеву кожа потомков Мартина и Элизабет Фугат постепенно теряла.

Последний установленный потомок необычного семейства родился в 1975 году, его имя Бенджамен Стейси. В детстве у него была синеватая кожа, но с возрастом она приобрела обычный оттенок.