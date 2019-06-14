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«Синие Фугаты»: загадка семьи с голубой кожей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Открытые источники
В XIX веке в Кентукки (США) поселилась семья Фугат. Обычные, на первый взгляд, люди вскоре привлекли внимание жителей.
Супруги Мартин и Элизабет Фугат всегда хотели иметь большую семью, Элизабет родила семерых детей, трое из которых появились на свет с весьма необычной особенностью. У отпрысков Фугат оказалась синяя кожа.
Сперва это шокировало молодых родителей и соседей, которые не знали, что и думать, глядя на синелицых малышей. Но вскоре ситуация прояснилась. Мать семейства, Элизабет, оказалась носительницей редкого рецессивного гена Мет-Н. Из-за него кожа детей и приобрела синеватый оттенок, вследствие недостатка кислорода в крови. Семью прозвали "Синие Фугаты".
Говорят, такой генетический «сбой» мог произойти в результате инцеста, правда, имел ли он место в случае с семьей Фугат, история умалчивает.
Кстати, не всем детям и внукам досталась необычная особенность. Некоторые из них ничем не отличались от других людей с обычным цветом кожи. Но «синий ген» продолжал передаваться из поколения в поколение. Правда, синеву кожа потомков Мартина и Элизабет Фугат постепенно теряла.
Последний установленный потомок необычного семейства родился в 1975 году, его имя Бенджамен Стейси. В детстве у него была синеватая кожа, но с возрастом она приобрела обычный оттенок.
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