Красивые тоже плачут: модели с трагической судьбой

Красоте и богатству моделей завидуют тысячи девушек по всему миру. А между тем жизнь некоторых красавиц порой трагически обрывается.

Джиа Каранджи

По популярности в модельном мире Джиу вполне можно сравнить с Кейт Мосс или Синди Кроуфорд , однако жизнь Каранджи сложилась куда печальнее, чем у ее коллег. Девушка всегда мечтала стать моделью и, чтобы исполнить свою мечту, в 18 лет переехала в Нью-Йорк. Там Каранджи удалось попасть в агентство знаменитой модели Вильгельмины Купер, и слава не заставила себя долго ждать. Она стала сниматься для Cosmopolitan и Vogue и быстро стала одной из самых востребованных моделей в мире. Но даже будучи богатой и невероятно успешной, Джиа постоянно чувствовала одиночество. Переломным моментом стала смерть ее наставницы Вильгельмины в 1980-м. У девушки началась тяжелая наркотическая зависимость, и ее перестали приглашать на съемки. В 23 года Джиа уехала в Филадельфию, а спустя три года она скончалась от СПИДа.

Руслана Коршунова

Как это часто бывает в модельном бизнесе, обычная девушка из Казахстана стала известна всему миру совершенно случайно. Однажды она снялась для бортового журнала "Эир-Астана", а затем ее снимок заметил влиятельный модельный скаут и на Руслану тут же посыпались предложения о работе. В 2005 году ее признали "открытием" Нью-Йоркской недели моды, а за шикарные волосы прозвали "русской Рапунцель". Снимки Коршуновой появились на страницах Elle и Vogue, она сотрудничала с брендом Lacoste и даже стала лицом аромата Nina от Nina Ricci. Но в 20 лет жизнь Русланы внезапно оборвалась — девушка выпала из окна своей квартиры в Нью-Йорке. Причина трагедии до сих пор остается неизвестной, но большинство склоняется к версии, что это было самоубийство.

Люси Гордон

Модельная карьера англичанки Гордон началась еще в 15 лет, когда она училась в частной школе в городе Оксфорд. Проработав моделью несколько лет, девушка решила стать актрисой. Ее первым фильмом стала картина "Парфюм", вышедшая в 2001 году. Но настоящую известность Люси принесли киноленты "Красотки" и "Человек-паук 3". Последней работой Гордон стал фильм "Генсбур. Любовь хулигана", где она сыграла актрису и певицу Джейн Биркин. Спустя несколько месяцев после завершения съемок Гордон повесилась в своей парижской квартире. По одной из версий, причиной суицида стал конфликт с возлюбленным, который и нашел тело девушки.