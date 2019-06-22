Человек-слон: жизнь и смерть Джозефа Меррика

Британец Джозеф Меррик навсегда вошел в историю, как чудовищного вида человек-слон. Хотя на самом деле за внешним уродством скрывалась ранимая и чувствительная душа.

Детство

Когда в 1862 году Джозеф появился на свет, он еще ничем не отличался от других младенцев. Впервые болезнь проявила себя, когда мальчику было пять лет, — тогда его кожа стала жирной и шероховатой точь-в-точь как у слона. Семья Меррика была твердо уверена, что такая патология вызвана эмоциональным потрясением, которое пережила его мать во время беременности. Однажды на ярмарке она очень испугалась взбесившегося слона. Твердая уверенность в том, что эмоции беременной женщины могут влиять на внешний облик ее чада, передались и Джозефу, — он верил в это до конца своих дней.

В школе над Мерриком постоянно издевались, поэтому в 13 лет он ее бросил. К тому моменту он уже несколько лет жил с отцом и мачехой (мать мальчика скончалась от пневмонии, когда ему было пять лет), которые были абсолютно равнодушны к нему. Отец Джозеф-старший хотел поскорее избавиться от сына, поэтому нашел ему работу уличного торговца. Однако затея оказалась провальной — люди обходили лавку Меррика стороной, пугаясь его внешнего вида. Против Джозефа играла и его речь, несвязная и невнятная.

Тем временем обстановка в доме накалялась, однажды отец избил Джозефа, и тогда он навсегда покинул дом.

Жизнь в цирке

Несколько лет Меррик бродяжничал, пока его не пригласили выступать в Цирковом шоу фриков Тома Нормана. Его номер неизменно пользовался популярностью отчасти из-за внушительных рекламных плакатов, на которых был изображен "чудовищный получеловек-полуслон". Благодаря цирку о Джозефе узнал физиолог Фредерик Тривз , который представил "человека-слона" лондонскому патологическому сообществу. Поначалу Тривз был уверен, что Меррик слабоумный, но вскоре он проникся своим подопечным и узнал, как нелегко приходится Джозефу "умному, очень чувствительному и, что хуже всего, обладающему романтическим воображением".

Госпиталь и смерть

Очень скоро любые "шоу фриков" в Британии объявили вне закона, и тогда Джозефа отправили на гастроли по Европе. В Брюсселе работодатель бросил его, и Меррик, страдающий от бронхиальной астмы, вернулся в Лондон. Добравшись до места назначения, Джозеф уже едва мог разговаривать. Его спас Тривз, который приехал и отвез больного в Королевский госпиталь. Поначалу медсестры побаивались нового пациента, но вскоре прониклись к нему сочувствием. Деньгами Джозефа обеспечили СМИ, которые рассказали о его непростой судьбе и призвали людей финансово поддержать Меррика.

Спустя какое-то время из изгоя Джозеф превратился в объект всеобщей любви — его очень часто навещали аристократы и даже сама принцесса Уэльская Александра, он посещал театры, много читал и осваивал писательское ремесло.

К концу жизни у Джозефа функционировала только левая рука, но и ей ему удавалось собирать модели соборов, которые он дарил всем, кто заботился о нем.

Смерть Меррика наступила внезапно. Всю жизнь ему приходилось спать сидя, чтобы тяжелая голова не перегнула тонкую шею. В свою последнюю ночь Меррик решил поспать как обычный человек, лежа на подушке. Но в итоге этот эксперимент стал смертельным и Джозеф скончался в 27 лет из-за асфиксии.