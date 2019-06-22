Владимир Высоцкий: тайна смерти

Легендарный артист никогда не славился любовью к здоровому образу жизни. Однако его внезапная смерть повергла в шок, как его семью, так и тысячи поклонников Высоцкого по всему миру. По официальной версии причиной смерти стал обширный инфаркт. Вот только не у всех она вызывает доверие.

Актер и бард долгое время страдал от алкогольной зависимости. Говорят у высоцкого даже была дипсомания — внезапные и не поддающиеся контролю приступы тяги к алкоголю. Он мог выпить в одиночку литр водки и при этом оставаться вполне трезвым. Но после поэт любил "палярнуть" все выпитое шампанским, и эта привычка стала для него губительной. К концу жизни у него развилась острая сердечная и почечная недостаточность, и тогда врачи предложили "пересадить" Высоцкого с алкоголя на наркотики. Медвежью услугу оказал Анатолий Федотов , личный врач певца. Есть версия, что Федотова к Высоцкому подослал КГБ для того, чтобы артист оказался у власти "на крючке".

В то время с творческой интеллигенцией, имеющей "не те" взгляды разговор был коротким. Но от Высоцкого, который свободно выезжал за границу и выступал там с песнями протеста, было не так просто избавиться — уж слишком его любил народ. Тогда решили действовать иначе.

Летом 1979-го в Бухаре во время турне у певца случилась клиническая смерть. Именно тогда ему на помощь пришел Федотов, который ввел артисту допинг, изготовленный по собственному рецепту. Теперь актер стал употреблять препараты на постоянной основе, которые были отнюдь не лекарствами, а настоящими наркотиками, лишь ухудшавшими его здоровье.

В последний вечер перед смертью у Высоцкого случился очередной приступ, он буквально бросался на стены. Тут же приехал Федотов и вколол певцу очередную дозу, — Высоцкий вновь стал весел и полон сил. В квартире были гости, кто-то принес шампанское. После застолья артист заснул, и некоторые из присутствующих обратили внимание на странные действия Федотова, — врач вколол Высоцкому седативные препараты и одновременно возбуждающие наркотики. Спустя пару часов актеру становится плохо, но Федотов не везет его в больницу. Высоцкий отказался? Или же врач сам этого не хотел? Эксперты не исключают, что помимо прочего он мог подсыпать в шампанское снотворное, что в сочетании с другими препаратами привело к летальному исходу.

Актер умер на следующий день в самый разгар Олимпийских игр. Его родители отказались делать вскрытие, — говорят, их запугали спецслужбы. Масла в огонь подливает и тот факт, что СМИ решили не афишировать смерть главного любимца советской публики. По телевизору эту новость вообще не сочли важной, единственный скупой некролог появился в газете "Вечерняя Москва" лишь спустя сутки.

Несмотря на это, попрощаться с актером 28 июля к Театру на Таганке пришло около четырех тысяч человек.