До Гагарина: как в СССР скрыли смерть космонавта

Валентин Бондаренко должен был стать первым человеком в истории, побывавшем в космосе. Но судьба распорядилась иначе.

Бондаренко закончил Ворошиловское военно-авиационное училище и стал летчиком-истребителем. Апрель 1960-го стал для Валентина счастливейшим месяцем, ведь тогда его и еще 29 человек выбрали среди 30 тысяч и зачислили в отряд космонавтики.

Изначально Бондаренко должен был стать одним из шести кандидатов на космический полет на корабле "Восток", но этого не произошло, и тогда Валентина отправили на тренировки.

Одним из главных испытаний стала сурдобарокамера, в которой будущий космонавт должен был провести 10 дней, — этот аппарат имитировал условия пребывания в космосе. По окончании эксперимента Валентину дали команду снять медицинские датчики, прикрепленные к телу. От них на теле остались красные следы, которые Бондаренко протер ваткой, смоченной в спирте. Затем он хотел выбросить ее в мусорное ведро, но промахнулся, и ватка попала на спираль электроплитки. Она загорелась в эту же секунду и моментально распространилась на всю камеру из-за того, что та была наполнена кислородом. Сам Бондаренко в это время был в шерстяном костюме.

Перепад давления помешал быстро открыть камеру, но Валентину все-таки удалось выжить до прибытия помощи. Восемь часов врачи боролись за его жизнь, но все безрезультатно, — Бондаренко ушел из жизни за 19 дней до полета Гагарина. Сам Юрий и его товарищи провели последние часы жизни Валентина рядом с ним.

Однако в период Космической гонки СССР не мог допустить очернения своей репутации. Эта история так и осталась скрыта от большинства советских граждан и не вышла за пределы космического сообщества.