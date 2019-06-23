История девушки, которая спаслась спустя восемь лет заточения

20 лет назад в австрийской семье Кампуш произошла трагедия — 10-летнюю Наташу похитили. Девочка провела восемь лет в бункере, который для нее построил 36-летний Вольфганг Приклопиль. Вырвавшись на свободу, девушке удалось не только начать жить нормальной жизнью, но и стать телеведущей, написать несколько книг и заняться благотворительностью. Однако, несмотря на все это, Кампуш призналась, что адаптация в социуме стала для нее более тяжелым испытанием, чем почти десять лет в заточении.

Похищение

До похищения жизнь Наташи не была похожа на сказку. Ее родители развелись и уделяли ребенку крайне мало времени. Девочка росла одинокой, ее даже посещали мысли о суициде. Весной 1998-го Наташа шла в школу, как вдруг кто-то схватил ее, посадил в белый минивен, а затем поселил в бункере под землей, откуда не слышно было криков. Полиция проверила более 500 белых минивенов, но так и не напала на след похитителя. По признанию девушки, единственное, что помогало ей не пасть духом — надежда на спасение, которая не покидала ее не на миг.

Жизнь с Приклопилем

Похититель был не очень осторожен. Поначалу он действительно не выпускал свою заложницу из бункера. Но спустя какое-то время начал с ней гулять, водил ее в магазины, выезжал с ней на горнолыжные курорты. При этом каждый раз мужчина предупреждал Наташу, что у него есть оружие, и, если она рискнет обратиться к кому-то за помощью, он тут же убьет этого человека. Свои угрозы Приклопиль подтверждал регулярными побоями.

Побег

Однако желание девушки освободиться было сильнее страха. Однажды в 2006 году она мыла минивен — тот самый, на котором восемь лет назад ее похитили. В это время Вольфгангу позвонили, он отошел, и Наташа тут же выбежала в приоткрытые ворота.

Увидев, что девушка сбежала, злоумышленник не стал ее искать. Он бросился под поезд, то ли не выдержав потери, то ли боясь сесть в тюрьму. Узнав о случившемся, Наташа начала рыдать. В качестве компенсации ей отдали две трети дома Вольфганга, остальную часть она выкупила сама.

Жизнь после

Несмотря на весь ужас, который пережила Наташа, вернувшись к нормальной жизни, она столкнулась с сильным давлением социума. Люди стали обвинять ее в ненормальной любви к похитителю. В одном из интервью Наташа сказала: "Свобода оказалась не лучше подвала. Это золотая клетка". Девушка до сих пор отказывается детально рассказывать о том, как она жила восемь лет. Сейчас она работает над коллекцией ювелирных украшений и пишет книги.