​Хелена Дункан. Самая известная ведьма в истории

Хелена Дункан стала последней осужденной ведьмой в Британии. Так была ли она мошенницей или же действительно могла говорить с мертвыми?

Еще в детстве Хелена начала пугать окружающих пророчествами и рассказами о призраках посещающих ее. Ее мать приходила в ужас от одних только рассказов дочери о разговорах с привидениями.

В 18 лет девушка вышла замуж за Генри Дункана. Он воевал в Первой мировой и вернулся с фронта инвалидом. Способности Хелены его не пугали, он всегда поддерживал ее. Вместе супруги воспитали шестерых детей. Когда встал вопрос, чем кормить такую большую семью, Хелена приняла решение проводить спиритические сеансы. Помощницей стала маленькая девочка Пегги, она передавала через Хелен вести из мира мертвых.

После двух войн люди потоком потянулись к Хелене. Каждый хотел поговорить с кем-то из погибших близких. Слава о ее способностях разносилась со скоростью ветра, ведь, по слухам, на ее сеансах можно не только поговорить, но и прикоснуться к умершим.

Первый суд

Когда Хелену Дункан судили, один из ее фанатов утверждал, что общался со своей женой аж на 19 сеансах. Более того, его супруга показала ему женщину, с которой он должен был построить свое будущее. Через год он исполнил волю супруги женившись на той самой женщине. На следующем сеансе, его жена радовалась, что он прислушался к совету.

Но далеко не все отзывались о работе Хелены столь радостно. Фотограф Харви Меткалф как-то сделал серию снимков одного из сеансов. Он утверждал, что вылезающая из Хелены эктоплазма и духи — ни что иное, как ткань и папье-маше. А еще через три года Гарри Прайс, называющий себя охотником на привидений, подтвердил, что эктоплазма — это марля, бумага и яичный белок. Хелена съедала эту смесь перед сеансом, а потом извергала обратно.

Несмотря на все доказательства, тех, кто верил женщине, было гораздо больше, чем скептиков. Бизнес процветал, пока в 1933 году ее не обвинили в мошенничестве и не оштрафовали, запретив проводить беседы с покойными.

Секретное пророчество

Конечно же, Хелена и не подумала слушать представителей закона. И в 1941 году поразила окружающих новым пророчеством. Она рассказала, что с ней связался моряк с затонувшего линкора HMS Barham. Он сказал, что линкор затонул вместе с 800 моряками в результате атаки со стороны немецкой подводной лодки. Самое удивительное, что это была абсолютно секретная информация. И знать ее Хелена просто не могла. Однако правительство решило, что такую информацию Хелен могла получить и с вражеской стороны. С этого момента за ней стали очень пристально следить, а в 1944 году арестовали.

Хотя многие из ее поклонников уверены, что тайна затонувшего линкора в действительности не была тайной. Ведь письма с соболезнованиями получили семьи 861 моряка. Об этом сообщал известный исследователь Грэм Дональд.

Все карты раскрыты

Во время суда над Хеленой в качестве свидетелей присутствовали все, кто когда-либо был на ее сеансах. Так, в ходе следствия выяснили, что крошка Пегги, не была проводницей в мир мертвых. Это была всего лишь маленькая кукла.

Хелена стала последней, кого осудили по Акту о ведьмовстве. Ее приговорили к девяти месяцам заключения. Сама она свою вину отрицала.

Когда в 1945 году Хелена вышла на свободу, то снова нарушила обещание больше не проводить спиритических сеансов. В 1956 году ее опять арестовали, а уже в тюрьме она скончалась.

Многие считали, что женщина умерла из-за того, что ей не дали закончить спиритический сеанс. Хотя уже на тот момент было известно, что Хелена долго болела и имела проблемы с сердцем.