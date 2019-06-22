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Как космонавт застрял в космосе из-за развала СССР 

Рамблер 4 часа назад
Фото: wikipedia.org
Последним гражданином СССР может считаться космонавт Сергей Крикалев. На данный момент он — рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе. Вернуться на родную планету он не смог из-за развала СССР.
18 мая 1991 года состоялся второй космический полет Крикалева. Он был вместе с командиром Анатолием Арцебарским и женщиной британкой Хелен Шарман. Позже его коллеги вернулись на Землю, а Крикалев остался ждать другие экипажи и обеспечивать станцию.
Его полет должен был длиться 5 месяцев, но из-за развала СССР с Земли не могли отправить новые экипажи. Тогда он согласился на продолжение своей миссии и продолжал работу на орбитальной станции. Команды сменяли друг друга, а Крикалев изучал открытый космос.
Всего за один раз он провел 311 дней и 20 часов в космосе, что сделало его рекордсменом и героем Советского союза, а также героем России. Самое интересное в этом полете то, что космонавт улетал из СССР, а вернулся уже в совершенно новое государство.
Комментарии1
Люди , Сергей Крикалев
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