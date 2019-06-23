Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало с женой разведчика Рихарда Зорге 

Русская семерка 4 часа назад
Фото: Русская семерка
О разведчике Рихарде Зорге написано множество статей и книг, а вот о его супруге Екатерине Максимовой, к сожалению, известно не слишком много. Даже ее могилу не могут найти до сих пор. А между тем судьба Максимовой сложилась трагично. Она умерла в ссылке при странных обстоятельствах.

Первый брак и переезд в Москву

Екатерина Александровна Максимова родилась в Петрозаводске в 1904 году. Она с детства мечтала быть актрисой и даже посещала занятия в театральной студии под руководством Юрия Юрьина. Именно Юрьин сыграл в тот период жизни Екатерины одну из самых главных ролей. Как пишет в своей книге «Рихард Зорге — разведчик №1?» Е. Прудникова, однажды, когда девушка уже окончила школу и училась на факультете сценического искусства в Ленинграде, она случайно столкнулась на улице с преподавателем студии. Тот был очень болен и пожаловался своей ученице, что ему необходимо ехать на лечение в Италию, а ребенка оставить не с кем.
Максимова решила помочь Юрьину. Для поездки они оформили брак и вместе с дочерью учителя отправились за границу. Однако скоро Екатерина оказалсь одна: Юрьин скончался в Италии, а его дочь Максимова отвезла к родственникам ее усопшего отца, которые жили в Москве. Там она и осталась и там же познакомилась с Зорге.

Екатерина и Рихард

Непонятно, почему, но Максимова, обосновавшись в столице, не предприняла ни единой попытки осуществить свою мечту стать актрисой. Екатерина пошла работать на завод «Точприбор», где вскоре из рядовой аппаратчицы она выбилась в бригадиры. Кроме этого Максимова давала уроки русского иностранцам (она отлично владела французским и немецким языками). С какой целью на один из таких уроков пожаловал Рихард Зорге, неизвестно, но именно так они и встретились впервые.
Зорге и Максимова зарегистрировали отношения только через 6 лет. Однако разведчик вскоре отбыл в Японию. Если посчитать сколько времени за 10 с лишним лет брака провели вместе Екатерина и Рихард, вряд ли наберется больше 6-ти месяцев. Тем не менее супругов всегда связывали теплые чувства. Об этом можно судить по сохранившимся письмам, которые приведены в чуть ли не единственной книге о жизни Максимовой под авторством Ю. Шлейкина «Катя и Рихард. Тайны жены Зорге». Из некоторых писем становится ясно, что Екатерина ждала ребенка, и Зорге даже советовал, как назвать новорожденного или новорожденную. Но беременность окончилась неудачей. Скорее всего, на здоровье Максимовой негативно отразилось вредное производство. Она продолжала работать на «Точприборе», где ей приходилось контактировать с ртутью.

Странная смерть

В сентябре 1942 года за Максимовой пришли. Поводом для ареста послужило заявление, которое написала на Екатерину ее двоюродная сестра, которая позже повесилась. Жену Зорге обвинили в шпионаже. Та, проведя несколько месяцев на Лубянке, в конце концов подписала все, что от нее требовалось. Ее выслали на 5 лет в Красноярский край в поселок Большая Мурта.
В конце июня 1943 года Максимову привезли в местную больницу. Она была очень слаба, а диагноз, с которым поступила больная, был сформулирован как «химический ожог». Каким образом женщина получила эту травму и где была похоронена, до сих пор остается невыясненным. Есть предположения, что ее отравили. Но пока подобные версии ничем не подтверждаются. О том, что случилось с супругой, Зорге так и не узнал. Его казнили через год после смерти Екатерины в Токио.
Русская семерка: последние новости
Семён Цвигун: тайна смерти заместителя председателя КГБ Положенцы в российской тюрьме: чем они отличаются от воров в законе Какие были \"зарплаты\" у бандитов в лихие 90-е
Комментарии
Люди , Екатерина Максимова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»
Модели с трагической судьбой
Как Шолохов соблазнил жену наркома Ежова3
Странные изобретения, которые были запатентованы
На Марсе нашли признаки жизни16
Видео
02:36
Как сложилась жизнь первых ликвидаторов на ЧАЭС
Люди
01:11
«В Ленинграде рок делают герои, в Москве — шуты»
Люди
04:01
Владимир Высоцкий: тайна смерти
Люди
02:38
Как улитки устанавливают рекорды
Истории
05:42
Кто раскрыл тайну строительства египетских пирамид
Люди
01:07
Маленькая собачонка запугала стадо коров
Безумный мир
11:11
Рассекреченные проекты мировых правительств
Истории
02:35
Полиция поймала злую белку и ищет ее хозяина
Безумный мир
05:13
За что певец Сергей Захаров сидел в тюрьме
Люди
00:25
Россияне научились наживаться на чужих эмоциях
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение