Семен Цвигун: тайна смерти заместителя председателя КГБ

Семен Цвигун сделал головокружительную карьеру. Будучи уроженцем одного из украинских сел, он сумел дослужиться до генерала и занять кресло первого заместителя председателя КГБ . Тем не менее в начале 1980-х годов в жизни генерала что-то пошло не так, и он застрелился.

Карьера

Семен Кузьмич Цвигун появился на свет в 1917 году в украинском селе Стратиевка. В 1930-х годах Семен уехал в Одессу, где поступил в педагогический институт. После окончания вуза он какое-то время занимал должность директора одной из областных школ. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Цвигун, как и все, ушел на фронт.

Сразу после победы Семен Кузьмич поступил на службу в министерство государственной безопасности Молдавии. В 1950-х годах он уже занимал пост первого заместителя председателя КГБ Молдавской ССР. В 60-х Цвигун был председателем КГБ Таджикистана и Азербайджана, а в 1967-м стал первым заместителем председателя КГБ СССР. В 1978 году получил звание генерала.

Некролог

19 января 1982 года генерал Семен Кузьмич Цвигун покончил жизнь самоубийством. Это произошло на даче в селе Усово Московской области. Согласно современной официальной версии, Цвигун застрелился.

21 января в одном из главных изданий Союза газете «Правде» появился некролог. Заметка сухо сообщала о смерти генерала Семена Кузьмича Цвигуна. Причиной кончины была названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Конечно, редакция ни словом не обмолвилась о суициде. Кроме того, некролог оказался без подписи тогдашнего Генсека Леонида Брежнева . Сразу после публикации скорбной новости по столице поползли самые разнообразные слухи о кончине казалось бы успешного генерала.

Версии суицида

По одной из версий, самоубийство Цвигуна было связано с именем цыганского певца Бориса Буряце. Буряце подозревали в ограблении квартиры известной советской дрессировщицы Бугримовой. В ходе расследования выяснилось, что у Буряце находится в достаточно тесных отношениях с дочерью Брежнева Галиной. Ходили слухи, что на ней даже видели бриллианты, украденные у Бугримовой.

Впоследствии это не подтвердилось. Однако тогда, как полагают некоторые историки, Цвигун был уверен в том, что дочь Брежнева может оказаться в центре большого скандала. Именно поэтому генерал и застрелился. Кроме того, согласно свидетельствам современников, Брежнев не только не подписал некролог, но и не пришел на похороны Семена Кузьмича. Однако подтверждений такого развития событий нет и поныне.

А вот Вячеслав Кеворков, тоже генерал, в своей книге воспоминаний утверждал, что накануне самоубийства Цвигуна предупредили о том, что фигуранты одного уголовного дела о коррупции во властных структурах указывают на него, как на возможного обвиняемого. После этого сообщения Семен Кузьмич и ушел из жизни. Подобная гипотеза также не подкреплена достоверными сведениями.

На сегодняшний день наиболее вероятной считается версия самоубийства Цвигуна по причине его болезни. Дело в том, что незадолго до смерти врачи вынесли ему приговор — онкология. Генерал таял на глазах. Скорее всего, решив не мучить ни себя, ни близких, Семен Кузьмич свел счеты с жизнью.