Люди, которых обвиняли в связи с дьяволом

Легенды о людях, заключивших договор с нечистой силой, возникли одновременно с появлением самого христианства. Всем известна и история о докторе Фаусте, однако личность самого доктора до сих пор окутана загадкой. Слишком мало подлинных фактов известно об этом человеке. Но подобные легенды рассказывали о совершенно реальных людях, которые так или иначе поразили своих современников.

Никколо Паганини

Скрипач-виртуоз оказывал магическое воздействие на публику. На его концертах люди рыдали от избытка чувств. Глубокое впечатление он производил и на женщин, хотя не считался ни красавцем, ни душой общества. Легкость, с которой он импровизировал при игре, поражала даже искушенных музыкантов. Неудивительно, что еще при жизни стали распространяться слухи о том, что великий скрипач продал душу дьяволу. Предубеждение было столь велико, что после его смерти в Ницце местный епископ отказался отпеть музыканта. Его сыну пришлось добиваться разрешения Папы Римского, чтобы Паганини похоронили как католика.

Оливер Кромвель

Лидер английской революции и предводитель парламентский сил смог победить сторонников Карла I Стюарта и добиться для последнего смертной казни. Хотя сначала шансы на успех были невелики, ведь среди сторонников короля было большинство дворян — то есть профессиональных военных. Однако вскоре войска Кромвеля стали одерживать неожиданные победы. Кромвель стал лордом-протектором страны. Вскоре былой восторг простого народа и его соратников сменился раздражением и гневом. Кромвель был деспотичен, подозрителен и суров, жестоко наказывая за даже мнимое покушение на свою власть. Многие англичане до сих пор уверены, что в ночь его смерти, когда разразилась буря, сам дьявол пришел за его душой.

Сильвестр II

Иногда в связях с нечистой силой подозревали даже понтификов. Так случилось с Гербертом Аврилакским, который занял папский трон как Сильвестр II. Необычные знания внушали подозрения и страх современникам, учитывая, что он жил на рубеже десятого и одиннадцатого веков. Герберт Аврилакский заново открыл для науки абак, астролябию, армиллярную сферу для астрономических расчетов, пропагандировал расчеты в арабских цифрах. Ему же приписывали связь с суккубом и создание медной головы, которая отвечала на любые вопросы — своеобразный прообраз компьютера. Поэтому уже при свой жизни он прослыл чернокнижником, который выиграл папский сан, играя с чертом в кости.

Анна Болейн

Фаворитка английского короля Генриха VI, которая настолько очаровала короля, что он развелся с законной женой и женился на собственной подданной. Общество было скандализировано, а в народе немедленно поползли слухи о том, что Анна Болейн — ведьма, которая околдовала Генриха с помощью черной магии. Этому способствовала и внешность Анны, далекая от стандартов красоты того времени — она была темноволосая, смуглая, худая. Через несколько лет все эти подозрения будут стоить Болейн головы.