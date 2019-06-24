ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к 4-дневной рабочей неделе

Почти половина жителей России — 48% — не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного ВЦИОМ

Положительно оценили эту идею 29% респондентов. В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга — 36%, а также других городов-миллионников — 34%. Среди желающих работать четыре дня в неделю 39% граждан в возрасте 25-34 лет.

Еще 17% заявили, что им все равно. Затруднились ответить 6% россиян. Против в основном жители небольших населенных пунктов от 60 лет и старше — 58%.

Гендиректор ВЦИОМа Валерия Федорова отметила, что перспектива сокращения рабочей недели на 20% пугает россиян.