Что предсказал человек, якобы прибывший из 2030 года

Возможность путешествовать во времени уже не первое столетие волнует и учёных, и обывателей. Иногда даже появляются люди, уверяющие, что они прибыли из другой эпохи. В 2007 году в интернете появилось видео мужчины по имени Ноа, который говорил, что попал к нам из 2030 года. Ноа рассказал якобы подробности о будущем и отметил, что путешествия во времени будут доступны человечеству с 2028 года. Также он изложил факты о будущем мира. Правдивость мужчины проверить нельзя, остаётся лишь ждать наступления будущего.