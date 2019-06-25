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Что предсказал человек, якобы прибывший из 2030 года 

Рамблер 5 часов назад
Возможность путешествовать во времени уже не первое столетие волнует и учёных, и обывателей. Иногда даже появляются люди, уверяющие, что они прибыли из другой эпохи. В 2007 году в интернете появилось видео мужчины по имени Ноа, который говорил, что попал к нам из 2030 года. Ноа рассказал якобы подробности о будущем и отметил, что путешествия во времени будут доступны человечеству с 2028 года. Также он изложил факты о будущем мира. Правдивость мужчины проверить нельзя, остаётся лишь ждать наступления будущего.
Люди , Видео
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