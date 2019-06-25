Кем на самом деле была Джоконда

Картина Да Винчи "Мона Лиза" считается одной из самых известных в мире. Она была написана около 1503 года. Существует много теорий относительно того, кто на самом деле изображен на этой картине.

Согласно общепринятой теории, Мона Лиза была женой флорентийца Франческо дель Джиокондо. Об этом писал Джорджо Вазари, автор биографий итальянских художников. Позже ученые выяснили, что, скорее всего, он ссылался на другого источника, так как не мог видеть Джоконду своими глазами. Именно он пишет о торговце шелками, который заказал портрет своей третьей жены.

Итальянец Франческо дель Джиокондо узаконил свои отношения с девушкой из знатного рода Лизой ди Антонио Мариа ди Нольдо Герардини, когда топу было 35 лет. Многие источники сообщают, что он заказал ее портрет для нового дома, куда переезжала семья.

Искусствоведы также делали анализы пейзажа, который расположен за портретом. Благодаря этому ученые нашли новые подтверждения личности девушки. Они считают, что на картине изображена дочь миланского герцога Бьянка Джованна Сфорца, а за ней художник изобразил не Флоренцию, а городок Боббио, где Да Винчи часто был в гостях у герцога.

Существуют и другие теории, подтверждения которым пока не нашли. Многие исследователи выдвинули версию о том, что для знаменитой "Моны Лизы" позировала возлюбленная художника, его мать и даже он сам.