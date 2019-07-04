Судьба Йонны Мендез, главы отдела маскировки ЦРУ

Девочка из американской глубинки стала главой отдела маскировки ЦРУ , работала в Европе и на "отказных территориях". "Отказные территории", по терминологии разведывательного агентства — это чрезвычайно недружелюбные для агентов места, где нет надежды на дружеское взаимодействие с местными, зато может быть множество вражеских камер наблюдения.

В школьные годы ничто не предвещало, что Йонна станет работать на ведущее разведывательное управление мира. Она родилась в заштатном городке с населением в 9 тыс. человек в центре Канзаса в 1945 году и ходила в обычную школу в соседнем городе Уичито (Wichita), тоже небольшом (около 350 тыс. человек). Ее заметили, когда после окончания колледжа в родном штате девушка устроилась на работу в Европу, в отделение Chase Manhattan Bank в немецком Франкфурте. Шел 1966 год, Германия была пять лет как разделена Берлинской стеной. В том году, когда Йонну завербовали работать в ЦРУ на благо родной страны, от пуль восточногерманских пограничников возле стены погибли двое детей — 10 и 13 лет. Йонна, как и многие в ЦРУ того времени, считала себя агентом Добра, сражающегося со Злом в виде распространяющегося по планете "коммунизма".

Йонна оказалась талантливее многих коллег. Она отвечала за подготовку технического оборудования и обработку данных, полученного с него, а в 1982 году была выбрана для годовой программы повышения квалификации. После ее окончания она выбрала специализацию как мастер маскировки и личностной трансформации и с 1986 года работала над маскировкой в подразделении Операций на "отказных территориях". В 1991 году она стала главой Отдела маскировки. Однажды при встрече с президентом Бушем-старшим Йонна подошла к нему в маске-чужом лице, а потом сняла его, чтобы показать, как хорошо может работать маскировка.

Уволившись из ЦРУ на пенсию в 1993 году, Йонна родила ребенка и вместе с мужем стала работать в совете директоров Международного шпионского музея в г. Вашингтоне.

По ее словам, для удачной маскировки агенту надо уметь не только быстро менять лицо, но знать разные типы походок — ведь люди узнают друг друга не по мелким деталями, а по общему впечатлению.