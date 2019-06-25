Хамство на показ: зачем таксисты‐блогеры измываются над пассажирами

Всего за неделю прогремели два громких скандала с неадекватным поведением таксистов. С чем это может быть связано? Пассажиры такси тоже могут провоцировать и оскорблять водителя, но куда им до настоящих хищников в овечьей шкуре, превративших уточненные измывательства над ничего не подозревающими жертвами в прибыльный интернет-бизнес. Поясняет колумнист «360».

Сначала откровенная грубость, затем показная демонстрация силы и наконец «изгнание из рая» — высадка из машины. Видеозапись хамского поведения таксиста, прогнавшего из своей машины несколько пассажирок, якобы за дурной чесночный запах, всколыхнула весь Рунет и не оставила равнодушными, кажется, даже самых спокойных пользователей соцсетей.

Раньше вызов такси считался если не роскошью, то признаком достатка, сейчас его часто воспринимают как альтернативу может быть не троллейбусу, но уж точно «маршрутке», хоть и ждут всех сопутствующих частному извозу удобств: корректного и опытного водителя, быстрой доставки, чистого салона. Однако, также как сеть фаст-фуда нельзя оценивать по ресторанным меркам, так и дешевые сервисы такси становятся все менее комфортными.

Оставим за кадром совсем уж экстремальные ситуации, когда водители-уголовники насиловали, избивали и грабили своих пассажиров. Увы, хамство и отказ в обслуживании стали довольно обыденном явлением, с которым сталкивались почти все заказывающие такси люди. За ними нередко стоит намеренное желание спровоцировать.

Нейросеть не спасет

Визионеры обещают нам стремительное замещение обычных такси сначала беспилотными, а потом и летающими автомобилями. Но это дело не слишком далекого будущего, а пока количество таксистов только растет, грозя обогнать по численности курьеров и доставщиков еды. По крайней мере, так дела обстоят в Москве и Санкт-Петербурге

Недавно провел эксперимент и считал из окна машины, проезжающие в будний день по далеко не центральной улице города. Из десяти четыре оказались такси. Да и вы сами можете провести такой опыт — поищите в своем дворе характерную желтую или белую раскраску и обязательно увидите пару машин с логотипом Uber или «Яндекса»

Именно онлайн-агрегаторы способствовали столь бурному росту этого сектора экономики. На первых порах «уберизация» процесса заказа такси сильно облегчила жизнь и пассажирам, и желающим заработать с помощью баранки.

Многочисленные фильтры, скрипты и рейтинги вроде бы раз и навсегда решили все возможные конфликты между ездоками и водителем: нейросеть выбирает вам подходящую машину и назначает цену, вас везут из точки А в точку Б, вы платите и ставите оценку за сервис. Но любая автоматизированная система имеет свои слабые точки, бессильные перед человеческим умом.

Уже несколько лет кряду таксисты, работающие через агрегаторы, накапливают опыт о том, как максимально ловко обмануть алгоритм, получить выгодную поездку или заработать на полученном маршруте как можно больше. Этим опытом они обмениваются в своих закрытых чатах.

Ничего криминального в этом нет, но недавно в Сети слили скриншоты из одного таких чатов. Помимо жалоб на жадные сервисы и лайфхаков, таксисты делятся нелицеприятными подробностями о своих клиентах, тайком снимают тех, кто пьян или устал и выливают на случайных попутчиков ушаты грязи.

Это еще не самый плохой вариант, многие таксисты работают по 12-16 часов, сильно устают и сами сталкиваются с пренебрежением и хамством — можно понять зачем нужны такие сетевые отдушины. В любом случае, эти чаты не идут ни в какое сравнение с популярным Youtube-жанром блогов, авторы которых намеренно издеваются над клиентами на камеру.

Шоу с шашечками

На скандальной записи из Майкопа видно, что семья просто хочется скорее добраться до места назначения, но таксист намеренно провоцирует конфликт, тайно снимая все происходящее на видеорегистратор. В итоге он добивается желаемого эффекта — заставляет пассажиров покинуть салон автомобиля.

Реакция на его поведение в Сети была ошеломляющей и крайне негативной, что вынудило незадачливого блогера удалить не только само видео, но и канал, на котором он выкладывал аналогичные по содержанию записи.

Буквально за несколько дней до этого в Коломне произошел похожий случай — там водитель пошел еще дальше и угрожал изнасиловать студента, ставшего его невольным заложником. В итоге парню удалось вырваться и выложить отрывок снятого на телефон конфликта. Позже появилась и полная запись — таксист Андрей Рыбалко также оказался Youtube-блогером.

Два блогера-неадеквата за неделю — не слишком ли много? Разгадка проста: на Youtube есть целый кластер популярных каналов, ведущими которых являются таксисты. Их главный контент — видео общения с пассажирами. Самой большой популярности пользуются конфликтные сюжеты.

К примеру, на одном из видео канала «ТАКСИ ХАЙП», набравшем полмиллиона просмотров, таксист третирует пассажирку потому что система построила ему слишком долгий маршрут. Женщина не поддается на грубость и только после слов «какая же ты тупая» легко хлопает провокатора по спине. В ответ он хватает несчастную за грудки и грубо выволакивает из машины.

Как говорится, найдите десять отличий от кадров из Майкопа и Коломны. Одно отличие от блогеров-неудачников все-таки есть, питерский водила уже набрал на своем канале 128 тысяч подписчиков и почти 28 миллионов просмотров — всего за два года «вещания». Вот названия других его хитов: «Пьяная зрелая сучка захотела молодого таксиста», «Отец семейства о***** в такси», «Мажор-ублюдок пытается курить в машине». Стоил ли говорить, что эти желтушные заголовки могут быть далеки от правды и сделаны с одной целью — привлечь как можно больше зрителей?

Делается это не только ради лайков: блогер активно рекламирует услуги по подключению к популярным агрегаторам такси и делает вставки перед видео, где пиарит нелегальные букмекерские конторы и финансовые пирамиды. Делается это максимально открыто.

И это только верхушка айсберга. Поверхностный поиск по Youtube выдает десятки «хамов с шашечками» разной степени популярности. Стоит подчеркнуть, что самые хитрые и опытные вроде автора «ТАКСИ ХАЙП» не показывают лица своих жертв и стараются не делать в кадре ничего незаконного — якобы, они просто выкладывают свою реакцию на «неадекватов». Так что проблема находится скорее не в правовом поле, а в моральном — готово ли наше общество смириться с подобным бизнесом, замешанном на самых низменных инстинктах.

Возникает извечный вопрос — что делать? Для начала, добиваться блокировки «сам себе режиссеров» что на видеохостинге, что в агрегаторах. А дальше уже думать как повысить качество обслуживания такси и тут надо действовать не только кнутом, но и пряником — к примеру, обеспечить таксистам достойную оплату труда.

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