Синдром Марсильи: как живет семья, которая не чувствует боли

52-летняя Летиция Марсильи (Letizia Marsili) еще ребенком поняла, что она не такая, как все. У нее был очень высокий болевой порог, и она могла не заметить ожог и даже перелом. Пятеро других членов ее семьи, так же как и Летиция, не чувствуют боли.

«Мы живем обычной жизнью, а может, даже лучше, чем остальные люди, потому что нам редко бывает плохо и мы почти не чувствуем боли»,

— рассказала Летиция.

«По правде говоря, мы все-таки чувствуем боль, но это длится всего несколько секунд».

Ученые полагают, что это состояние может быть связано с тем, что некоторые нервные окончания не реагируют должным образом. Исследователи, которые изучают семью Марсильи, надеются, что выявление мутации гена у членов этой семьи сможет помочь страдающим хроническими болями.

«Мы открыли новый путь к созданию лекарств для облегчения боли»,

— сказала профессор Университета Сиены Анна Мария Алоизи.

У матери Летиции, двух ее сыновей и племянницы есть все симптомы синдрома, названного в честь семьи — «болевой синдром Марсильи».

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Анна Мария Алоизи утверждает, что боль — важный сигнал того, что с организмом что-то не так. Поскольку члены семьи Марсильи чувствуют боль только мимолетно, их травмы остаются незамеченными до тех пор, пока не начнется воспалительный процесс.

Летиция рассказала, что ее 24-летний сын Людовико, который занимается футболом, из-за синдрома столкнулся с некоторыми проблемами.

«Он редко останавливается, даже когда его сбивают с ног. Однако у него проблемы с голеностопным суставом, и он часто получает микротравмы. Недавно ему сделали рентгеновские снимки суставов, на которых стало видно, что у него много микротрещин в голеностопе»,

— рассказала Летиция.

Младший сын, 21-летний Бернардо, повредил локоть, упав с велосипеда, но не заметил этого и проехал еще 14 километров. Повреждение обнаружили, только когда кость начала срастаться.

Сама Летиция рассказала, что однажды сломала плечо, катаясь на лыжах, но продолжила кататься, а в больницу пошла только на следующий день, когда почувствовала покалывание в пальцах. То же самое произошло, когда она получила травму локтя, играя в теннис. Но самое ужасное, по ее словам, было, когда она не заметила проблему с зубным имплантом.

У матери Летиции, 78-летней Доменики, было несколько переломов, которые не были вовремя обнаружены, поэтому срослись со смещением.

Несмотря на все эти проблемы, Летиция не считает, что синдром как-то мешает ей вести нормальный образ жизни.