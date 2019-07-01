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Как сложилась судьба младших Ельциных 

Рамблер 2 часа назад
Ельцину вспоминают и пьянство, из-за которого страдал имидж России, и "Семью" с большой буквы — родственников и друзей президента, активно занимавшихся личным обогащением в период, когда люди теряли последние накопления и возможность к существованию. Даже добровольный уход Ельцина в конце 1999 года россиян не смягчил. Ведь отставка была устроена таким образом, что следующий президент был практически назначен. Многие считали, что Борис Ельцин ушел в отставку ради того, чтобы обеспечить безопасность семье и будущее своим внукам. Как сложилась судьба младшего поколения Ельциных и стоили ли они таких жертв?

Борис Ельцин-младший

Борис — сын младшей дочери Ельцина Татьяны и ее первого супруга Вилена Хайруллина, родившийся в 1981 году. В СМИ его принято называть "плейбоем" и "анфан террибль" за отсутствием возможности подобрать какое-либо другое внятное обозначение. 38-летний юноша учился в Милфилдской школе в Англии, в МГИМО, в Высшей школе бизнеса МГУ и один год в Брауновском университете в США, однако диплома о высшем образовании так и не получил, потому что каждый раз бросал учебу. В последние несколько лет стал заниматься бизнесом.
Развлекается путешествиями по всему миру, вкусной едой, общением с младшей сестрой Марией и постами в Инстаграм. Очень остроумен. Любит веселить подписчиков фальшивыми геотегами под красивыми картинками: размещая фото с какого-нибудь заграничного курорта, пишет в геотеге "Самара". Например, на фото внизу стоит геотег "Архангельск, Россия".
@yeltsinboris
"Жизнь коротка. Ешьте сладкое в первую очередь", — под таким слоганом мужчина постит картинки о красивой жизни
@yeltsinboris
Фотографию с пальмами Борис-Ельцин младший весело обозначил как сделанную в подмосковной Туле.

Глеб Дьяченко

Младший сын Татьяны от второго мужа, Глеб Дьяченко, родился с синдромом Дауна. Он чемпион Европы по плаванию для людей с таким заболеванием и работает детским тренером по плаванию.

Мария Юмашева

Младшую сестру Бориса дочь Ельцина Татьяна Юмашева (б. Дьяченко, урожденная Ельцина) родила от третьего мужа, чиновника и журналиста Валентина Борисовича Юмашева, бывшего в 1997—1998 годах руководителем Администрации Президента РФ. Девочка родилась в 2002 году и так же, как ее родители, является гражданкой Австрии. Училась в Англии.
@yeltsinboris
Девушка известна пристрастием к дорогим брендам, частным самолетам и яхтам, а также тем, что однажды заявила критиковавшим ее подписчикам "ты никто". После скандала девушка закрыла соцсети "под замок". Однако фотографии богатой наследницы можно увидеть в инстаграме ее брата и других родственников.

Екатерина, Мария и Иван Окуловы

Внуки Ельцина от старшей дочери Елены Окуловой, Екатерина, Мария и Иван, не склонны искать внимания публики. Только Мария иногда посещает публичные мероприятия и появляется в публикациях двоюродного брата Бориса Ельцина-младшего.
Комментарии76
Люди , Видео , Борис Ельцин , Валентин Юмашев , МГУ , Администрация Президента РФ , МГИМО
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