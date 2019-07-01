Женщины-снайперы, которых до ужаса боялись немцы

В 1942 году начался широкий набор женщин для обучения снайперскому делу. Преимуществами женщин-снайперов считались умение лучше переносить холод, голод и стресс, гибкость, упорство и хитрость. Немцы называли их «снайпер-фрау», боялись и ненавидели. Самые результативные снайперы — в нашей подборке.

Людмила Павличенко

Без сомнения, самая известная женщина-стрелок и самая результативная. На ее счету — 309 немецких солдат и офицеров. Американские журналисты прозвали ее «Леди Смерть».

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Уроженка Белой Церкви (Украина) Людмила Белова еще будучи студенткой увлекалась стрельбой и планерным спортом. До войны успела выйти замуж, развестись и стать матерью, поработать на заводе и получить высшее образование. Война застала ее в Одессе. На фронт Людмила ушла добровольцем. За первые месяцы войны и обороны Одессы Людмила ликвидировала 179 румынских и немецких солдат и офицеров. Она участвовала в обороне Севастополя, была эвакуирована на Кавказ, а после как делегат приехала в США, где встретилась с Элеонорой Рузвельт , женой американского президента. Во время поездки по США и Канаде Людмиле подарили кольт и винчестер. А свои подвиги Павличенко совершила с винтовкой Мосина.

Людмила потеряла на войне своего жениха и напарника Леонида Киценко. В 1943 году она стала Героем Советского Союза. После войны много лет проработала в Главном штабе ВМФ СССР. «Леди Смерть» ушла из жизни в 1974 году.

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Алия Молдагулова

Алия родилась в Казахстане и рано осиротела, воспитывалась у родственников, а потом в интернате в Ленинграде, куда переехала семья. В 1942 году Алию эвакуировали в Ярославскую область. После окончания школы инструкторов-снайперов в июне 1943 года была зачислена в 54 стрелковую бригаду второго Прибалтийского фронта. На счету Алии — 78 неприятельских солдат и офицеров. 14 января 1944 года Алия была смертельно ранена в рукопашном бою и посмертно стала Героем Советского Союза.

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Роза Шанина

Иностранные журналисты назвали ее «Невидимым ужасом Восточной Пруссии». Ее отличала редкая среди снайперов способность — умение стрелять дуплетом по движущейся цели.

Девушка, названная в честь Розы Люксембург, родилась в Едьме (Вологодская губерния) и выросла в крестьянской семье. В 1938 году Роза уехала в Архангельск, где поступила в педучилище. Уже во время учебы стала воспитательницей детского сада.

Во время войны сначала занималась гражданской самообороной — тушила пожары после авианалетов на город. А затем поступила в Центральную женскую школу снайперской подготовки. В 1944 году Роза была отправлена 338-ю стрелковую дивизию, где попала в отдельный женский снайперский взвод. Из ее дневника ясно, что Роза не сразу смогла преодолеть естественное отвращение к убийству. Но уже через 7 месяцев стала одной из самых результативных во взводе.

Роза — первая женщина 3-го Белорусского фронта, получившая орден Славы III степени. Позже девушка была награждена орденом Славы II степени. Участница Вильнюсской и Кенигсбергской операций. Всего на ее счету — 59 подтвержденных солдат и офицеров противника, однако реальное количество ликвидированных противников оценивается выше. Роза часто уходила в самоволку, участвовала в боях на передовой, и несколько раз доставляла пленных.

27 января 1945 года Роза Шанина получила смертельное ранение, прикрывая раненного командира артиллерийского подразделения.

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Наталья Ковшова

Дочь известных деятелей Гражданской войны. Несмотря на это, ее отец был репрессирован по обвинению в троцкизме и вернулся домой лишь после общей реабилитации. Наталья родилась в Уфе, но выросла в Москве. После школы была инспектором отдела кадров в тресте «Оргавиапром». На фронт ушла в 1941 году, окончив снайперские курсы. На ее счету — 167 ликвидированных солдат и офицеров противника, в том числе снайперы и пулеметный расчет. В 1942 году вместе с подругой и напарницей Марией Поливановой завязали бой с противником, были ранены и, чтобы избежать плена, взорвали себя вместе с вражескими солдатами. Обе девушки были похоронены в Новгородской области, посмертно стали Героями Советского Союза.

Татьяна Костырина

Уроженка Краснодарского края, Татьяна родилась в крестьянской семье. Сразу после войны окончила курсы снайперов и попала на фронт в 1942 году. На счету девушки — 120 вражеских солдат и офицеров. Участвовала в боях за Кубань и Крым. В бою за Аджимушкай возглавила атаку батальона после гибели командира и погибла. Посмертно стала Героем Советского Союза.

Ольга Васильева

Ольга родилась в Острогожске. На фронт отправилась после второго курса мединститута, воевала в 255-й морской стрелковой бригаде. На ее счету — 185 вражеских солдат и офицеров. Васильева участвовала в Новороссийско-Таманской операции, воевала на Малой земле. А одного немецкого снайпера убила в рукопашном бою финкой. Позже призналась, что сразу после этого потеряла сознание. Последнего своего офицера Ольга ликвидировала во время боя в Новороссийске осенью 1943 года. Ей далось спастись, большинство сослуживцев-десантников были убиты или казнены в плену.

Ольга Васильева награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. После войны исполнила свою мечту и стала медиком, главврачом Воронежской городской больницы. Васильева скончалась в 1996 году.