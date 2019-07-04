Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых

На сегодняшний день из всех членов семьи известных отшельников Лыковых в живых осталась только Агафья. Ее родители, братья и сестра уже давно отошли в мир иной. Причем последние умерли буквально один за другим еще в 1981 году. Академик Игорь Назаров считает, что причиной преждевременной кончины Лыковых стал в первую очередь их образ жизни.

Уход в тайгу

Глава семьи Карп Осипович Лыков, как и его жена Акулина, придерживался старообрядческих взглядов. С приходом советской власти многие старообрядцы, которые и без того жили довольно изолированно, начали уходить все дальше от цивилизации. Не стали исключением и Лыковы. Последней каплей для Карпа Осиповича оказалось убийство большевиками его родного брата. После трагедии прежде колебавшийся Лыков-старший решил, что пора бежать. В 1936 году Карп с женой и их дети, 9-летний Саввин и 2-летняя Наталья, отправились в Саянскую тайгу. Уже в отшельничестве у четы родились еще 2 детей: в 1940-м — Дмитрий, а в 1944 году — Агафья. Долгое время супруги и их дети никак не контактировали с внешним миром. Младшие дети Лыковых до 1978 года, когда семью случайно обнаружили геологи, даже не видели других людей.

Завидное здоровье и 3 смерти

К приходу геологов из всех членов семьи Лыковых умерла только жена Карпа Осиповича Акулина. Она скончалась в 1961 году, самом неурожайном, от голода. Все остальные были живы и казались здоровыми. Как признавались сами старообрядцы, они почти не болели, разве что иногда страдали от легких травм да «простуд». По словам профессора Игоря Назарова, который не раз приезжал к отшельникам, они выглядели моложе своих «цивилизованных» сверстников на 10-15 лет. Однако через 3 года после «открытия» семьи Лыковых один за другим скончались сразу 3 детей Карпа и Акулины: Дмитрий, Саввин и Наталья. Геологи предлагали лекарства для больных, но их отец отказался от помощи: «Каждому человеку определенный срок отмерян свыше». Тогда в живых остались только сам Карп Осипович и его младшая дочь Агафья. Хотя, если исходить из результатов исследований ученых, они тоже рисковали умереть.

Почему это произошло?

Как выяснил Игорь Назаров из рассказов Карпа Осиповича и Агафьи, все они заболели приблизительно в одно и то же время. «Простудились» — пояснил Лыков-старший. У всех наблюдались схожие симптомы: жар, озноб, затрудненное дыхание. Назаров сделал вывод о том, что причиной смерти Дмитрия, Саввина и Натальи стало воспаление легких. Однако главным фактором, который и повлек за собой преждевременный уход троих Лыковых, явился их изолированный образ жизни. В связи с этим обстоятельством в крови Лыковых не сформировались антитела, способные противостоять вирусным инфекциям, в том числе пневмонии. По утверждению Назарова, организм Карпа Осиповича справился с недугом только потому, что был «натренирован жизнью в миру». Агафья же выжила исключительно благодаря своей молодости. Возможно, если бы не визитеры из цивилизации, все отшельники встретили бы старость вместе с Лыковым-старшим. Он скончался, когда ему было уже за 80.